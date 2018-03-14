Что Стивен Хокинг советовал украинцам и миру: выдающиеся цитаты
Стивена Хокинга не стало в ночь на 14 марта – "24" решил вспомнить, какие советы давал человечеству ярый популяризатор науки и что он говорил о жизни.
В сентябре прошлого года Стивен Хокинг стал сюрприз-гостем на форуме YES-2017 в Киеве и появился в виде голограммы. Тогда, во время своего выступления ученый пожелал украинцам больше свободы и дал небольшой совет.
"Смотрите на звезды, а не под ноги, будьте любознательными", – говорил выдающийся физик.
Что Стивен Хокинг советовал украинцам
Читайте также: Хокинг рассказал, что было до Большого взрыва
О вызовах перед человечеством
Хокинг считал, что человечеству становится тесно на Земле и оно уже наступило на порог самоуничтожения, однако, по его мнению, надежда еще теплится.
Возможно, через несколько сот лет мы создадим колонии среди звезд, но сейчас у нас есть только одна планета, и мы должны работать вместе, чтобы защитить ее. Чтобы сделать это, нам нужно ломать, а не увеличивать барьеры внутри и между странами. Мировые лидеры должны признать, что они потерпели неудачу и подвели большинство. Нам придется научиться лучше, чем сегодня, делиться ресурсами, которые все больше концентрируются в руках меньшинства.
Стивен Хокинг призывал беречь планету и предугадывал ее неизбежный крах
О глобальном потеплении и Трампе
"Мы приближаемся к переломному моменту, когда глобальное потепление становится необратимым. Действия Трампа могут подтолкнуть Землю к краю пропасти, и она станет похожа на Венеру с температурой 250 градусов и кислотным дождем", – предостерег Хокинг.
Изменение климата – одна из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся, но мы можем ее предотвратить, если будем действовать уже сейчас. Отказываясь признавать доказательства изменения климата и выйдя из Парижского климатического соглашения, Дональд Трамп нанесет ущерб нашей прекрасной планете. Этого ущерба можно было бы избежать. Такие действия создают угрозу природе, нашему будущему и будущему наших детей.
Об искусственном интеллекте
"Похоже, что правительства вовлечены в гонку вооружений искусственным интеллектом, проектируя "умные" самолеты и оружие. Финансирование проектов, непосредственно полезных для человеческого рода, таких, как улучшение медицинского обследования, похоже, имеет низкий приоритет", – констатировал Хокинг.
Читайте также: Ад и невыносимые условия для человечества: Хокинг сделал неутешительный прогноз
Я не думаю, что преимущества искусственного интеллекта обязательно станут полезными. Как только машины достигнут критической точки, а именно смогут развиваться самостоятельно, мы не сможем предсказать, будут ли их цели совпадать с нашими.
Стивен Хокинг видел угрозу в искусственном интеллекте
О внеземных цивилизациях
По мнению Хокинга, в случае контакта с внеземными цивилизациями, Земля может оказаться в огромной опасности.
Читайте также: Апокалипсис близко: Хокинг рассказал, когда ждать конца человечества на Земле
"Нам стоит только взглянуть на нас самих, чтобы увидеть, как разумная жизнь может развиться в нечто, с чем мы не хотели бы встретиться", – объяснил физик.
Если когда-то нас посетят инопланетяне, я думаю, результат будет таким же, как когда Христофор Колумб впервые высадился в Америке, что обернулось не слишком хорошо для коренных американцев.
Стивен Хокинг не верил в существование Бога и загробной жизни
О смерти
"Я не спешу умирать, потому что еще хочу многого добиться. Но когда оставлю этот мир, то точно буду знать, что ни в какой рай или ад я не попаду", – сказал Хокинг.