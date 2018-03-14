Что Стивен Хокинг советовал украинцам и миру: выдающиеся цитаты

Стивена Хокинга не стало в ночь на 14 марта – "24" решил вспомнить, какие советы давал человечеству ярый популяризатор науки и что он говорил о жизни.

В сентябре прошлого года Стивен Хокинг стал сюрприз-гостем на форуме YES-2017 в Киеве и появился в виде голограммы. Тогда, во время своего выступления ученый пожелал украинцам больше свободы и дал небольшой совет.

"Смотрите на звезды, а не под ноги, будьте любознательными", – говорил выдающийся физик.



​Что Стивен Хокинг советовал украинцам

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О вызовах перед человечеством

Хокинг считал, что человечеству становится тесно на Земле и оно уже наступило на порог самоуничтожения, однако, по его мнению, надежда еще теплится.

Возможно, через несколько сот лет мы создадим колонии среди звезд, но сейчас у нас есть только одна планета, и мы должны работать вместе, чтобы защитить ее. Чтобы сделать это, нам нужно ломать, а не увеличивать барьеры внутри и между странами. Мировые лидеры должны признать, что они потерпели неудачу и подвели большинство. Нам придется научиться лучше, чем сегодня, делиться ресурсами, которые все больше концентрируются в руках меньшинства.



Стивен Хокинг призывал беречь планету и предугадывал ее неизбежный крах

О глобальном потеплении и Трампе

"Мы приближаемся к переломному моменту, когда глобальное потепление становится необратимым. Действия Трампа могут подтолкнуть Землю к краю пропасти, и она станет похожа на Венеру с температурой 250 градусов и кислотным дождем", – предостерег Хокинг.

Изменение климата – одна из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся, но мы можем ее предотвратить, если будем действовать уже сейчас. Отказываясь признавать доказательства изменения климата и выйдя из Парижского климатического соглашения, Дональд Трамп нанесет ущерб нашей прекрасной планете. Этого ущерба можно было бы избежать. Такие действия создают угрозу природе, нашему будущему и будущему наших детей.



Об искусственном интеллекте

"Похоже, что правительства вовлечены в гонку вооружений искусственным интеллектом, проектируя "умные" самолеты и оружие. Финансирование проектов, непосредственно полезных для человеческого рода, таких, как улучшение медицинского обследования, похоже, имеет низкий приоритет", – констатировал Хокинг.

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Я не думаю, что преимущества искусственного интеллекта обязательно станут полезными. Как только машины достигнут критической точки, а именно смогут развиваться самостоятельно, мы не сможем предсказать, будут ли их цели совпадать с нашими.



Стивен Хокинг видел угрозу в искусственном интеллекте

О внеземных цивилизациях

По мнению Хокинга, в случае контакта с внеземными цивилизациями, Земля может оказаться в огромной опасности.

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"Нам стоит только взглянуть на нас самих, чтобы увидеть, как разумная жизнь может развиться в нечто, с чем мы не хотели бы встретиться", – объяснил физик.

Если когда-то нас посетят инопланетяне, я думаю, результат будет таким же, как когда Христофор Колумб впервые высадился в Америке, что обернулось не слишком хорошо для коренных американцев.



Стивен Хокинг не верил в существование Бога и загробной жизни

О смерти

"Я не спешу умирать, потому что еще хочу многого добиться. Но когда оставлю этот мир, то точно буду знать, что ни в какой рай или ад я не попаду", – сказал Хокинг.