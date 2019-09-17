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      Что связывает Коломойского и Гонтареву: ответ политолога

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      Что связывает Клоломойского и Гонтареву
      Что связывает Клоломойского и Гонтареву / Коллаж 24 канала

      В последнее время с Валерией Гонтаревой и ее семьей происходят разные неурядицы. Экс-глава Нацбанка в давлении обвиняет олигарха Игоря Коломойского. Мол, это месть за национализацию "Приватбанка". Что на самом деле связывает Коломойского и Гонтареву – читайте дальше.

      Политический эксперт Олег Саакян в эфире 24 канала сказал, что национализация "Приватбанка" – это основное, что связывает Коломойского и Гонтареву. Кроме этого, у Гонтаревой есть определенная информация, которая связана с делами ликвидации банков.

      К слову: Почему Гонтаревой может быть выгодна порча собственного имущества

      Эксперт считает, что в связи с этим речь идет не только о деньгах. "Приватбанк" для Коломойского – это его "детище, над которым он работал не один год со своей командой".

      Соответственно, для него это немножко больше, чем деньги. Это еще символический капитал, это еще дело его жизни, это еще возможности,
      – отметил Саакян.

      Однако, он добавил, что эту ситуацию не стоит сводить только к Коломойскому, потому что следствие не дало еще своих ответов.

      Это одна из ключевых версий, которую выдвигает госпожа Гонтарева относительно совпадений вокруг своих "33-х несчастий", которые постигли ее в последнее время. Но это не единственная версия,
      – отметил гость студии.

      гонтарєва
      За последний месяц это уже третье нападение на Гонтареву и ее родных / Инфографика 24 канала

      Коротко о национализации "Приватбанка"

      Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решил национализировать наибольший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию в более чем 155 миллиардов гривен.

      Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в иностранных юрисдикциях). Например, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка", в ответ на что Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

      По состоянию на сейчас "Приватбанк", уже как государственный банк, по размеру общих активов (более 500 миллиардов гривен) расположился на 1 месте среди 77 банков, которые работают в Украине.

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      Теги: Новости Украины Валерия Гонтарева Деньги Приватбанк Лондон Поджог дома Гонтаревой Банки Расследования
      Источник: 24 канал
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