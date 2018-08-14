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Что такое флоатинг и кому нужно пройти эту процедуру

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Что такое флоатинг
Что такое флоатинг

Все большей популярности набирает флоатинг – терапевтический метод, с помощью которого достигается релаксация организма.

Эту процедуру проводят в специально-оборудованных флоат-комнатах, пишет ТСН.

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В комнате есть капсула в виде закрытого бассейна, он наполнен концентрированным раствором английской соли (соли Ебсома, сульфата магния), благодаря чему тело будто парит на поверхности. Вода практически не ощущается, ведь ее температура – это температура тела человека.

Що таке флоатинг

Что такое флоатинг

Флоатинг необходим:

– людям, которые хотят уравновесить свое психоэмоциональное состояние;

– тем, кто хочет сгенерировать новые идеи, решения проблемы. Во время флоатинга отключаются внешние факторы, на которые рассеивается внимание;

– спортсменам, снять физическую усталость и крепатуру после интенсивных тренировок;

– тем, кто хочет сохранить здоровье. Регулярный отдых полезен для тела.

Кому потрібно пройти флоатинг

Кому нужно пройти флоатинг

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Психология Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
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