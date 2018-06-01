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Что такое гастрит и из-за чего он возникает

19 Читати новину українською
Гастрит
Гастрит / aif.ru

Болезнь, при которой образуется воспаление оболочек желудка, может существенно испортить вашу жизнь. По статистике, почти половина украинцев страдает различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Об этом рассказала гастроэнтеролог Ирина Мирошниченко, передает ТСН.

Гастрит – это заболевание, при котором образуется воспаление оболочек желудка. Гастрит бывает острым или хроническим.

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Около 80% людей хотя бы раз в жизни испытывают эпизодическое проявление гастрита. Гастрит неизлечим, поэтому те, кто с ним уже столкнулся, должны всю жизнь следить за своим рационом питания.

Часто гастрит вызывает микроорганизм Helicobacter pylori (H. pylori), который после того, как оказывается в слизистой желудка, вызывает развитие воспалительного инфильтрата (скопление в тканях лимфы и таких компонентов крови, как нейтрофилы).

Однако есть еще другие факторы, из-за которых возникает гастрит: злоупотребление газированными и алкогольными напитками, курение, употребление лекарств (в частности, антибиотиков), попадание желчи в желудок, злоупотребление жирной, жареной и горячей пищей, сладостями.

Также гастрит может образоваться из-за стресса, диеты, ослабленного иммунитета и генетической предрасположенности к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Симптомы гастрита: 
- ощущение тяжести или дискомфорта в животе
- снижение и ухудшение аппетита
- тошнота и вздутие;
- рвота
- снижение работоспособности;
- боль в области желудка;
- отрыжка и неприятный привкус во рту
- изжога;
- диарея.

Если вы заметили, что у вас есть определенные симптомы – необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы заболевание не обострилось.

Больше новостей, которые касаются лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многом другом – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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