Усы у женщин: как возникает распространенное заболевание

Гирсутизм – это избыточное оволосение тела по мужскому типу и часто свидетельствует о таком патологическом состоянии как гиперандрогения. Оволосение часто заметно на верхней губе, подбородке, груди, спине и нижней части живота.

А гиперандрогенией называют такое патологическое состояние эндокринной системы женщины, которое возникает из-за чрезмерного синтеза мужских половых гормонов корой надпочечников или яичниками, передает Zhyvyaktyvno.

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Около 60% женщин с синдромом поликистозных яичников (многофакторное заболевание женской репродуктивной системы, которое включает в себя морфологические и функциональные изменения яичников на фоне нейрогуморального дисбаланса) жалуются на гирсутизм – это самая частая причина таких изменений у женщин.

Ученые выяснили, что женщины с проявлениями гирсутизма имеют увеличенную фолликулярную активность фермента 5α-редуктазы, которая локально стимулируется мужскими половыми гормонами, инсулином и инсулиноподобным фактором роста.

Повышенный уровень фермента 5α-редуктазы способствует превращению тестостерона в дигидротестостерон, который стимулирует рост волос. Степень гирсутизма также зависит и от этнической принадлежности – у женщин Южной Азии он более распространен, а женщин Японии – меньше.

Эта патология считается одной из самых распространенных эндокринных заболеваний, которые встречаются у женщин. И это является сигналом обратиться к врачу, а не к лазеру.