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      Что такое "город в городе" и сколько здесь стоит квартира

      90 Читати новину українською
      Что такое "город в городе" и сколько здесь стоит квартира

      Изменились ли цены на квартиры в жилых комплексах Киева, построенных в формате "город в городе"?

      За период с апреля по май 2019 года средняя стоимость квадратного метра в жилых комплексах Киева формата "город в городе" составляет 21 125 гривен за квадрат.

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      Такие данные Недвижимости 24 озвучил руководитель отдела продаж мини-города SVITLO PARK Александр Панфилов.

      Аналитики отмечают, что в 25% столичной застройки такого формата в начале мая цена квадратного метра выросла в среднем на 500-1000 гривен за квадрат.

      По прогнозам специалистов, уже в начале лета стоимость квартир в объектах такого формата может вырасти на 2-3%, и это связано с ростом себестоимости строительных работ.

      Как повлияли выборы на рынок недвижимости?

      Недвижимость 24 уже писала о том, чего ждать от отечественного рынка недвижимости по итогам президентских выборов в материале: "Зеленский победил: Чего ждать на рынке недвижимости после выборов?"

      Эксперты, в свою очередь, отмечают, что окончание избирательной кампании стало своеобразным сигналом для покупателей.

      За первые две недели мая продажи на первичном рынке выросли примерно на 5%, и к концу месяца они могут преодолеть отметку в 8%. В то же время удорожание самого строительства за 4,5 месяцев 2019 года, по оценкам специалистов, уже выросло на 10%.

      Именно себестоимость строительства, которая неустанно растет, заставит многих застройщиков корректировать цены,
      – прогнозирует Панфилов.

      будівництво нерухомість ціни на житло
      В Украине поуклонно растет стоимость строительства//Фото: 24 канал

      Для сравнения, с мая 2018 до мая 2019 года средний рост стоимости квартир в объектах комплексной застройки составил 11,5% в гривневом эквиваленте.

      Что такое "город в городе"? Формат застройки "город в городе" предусматривает создание на территории жилого комплекса полноценного инфраструктурного комплекса, который бы занимал минимум 20% от общей площади участка.

      Обычно в ЖК такого формата есть собственные школы, детские сады, продовольственные магазины, кафе, рестораны, фитнес-клубы, зоны отдыха и тому подобное.

      По итогам апреля 2019 средняя цена квадратного метра в новостройках Киева выросла до 23 300 гривен за квадрат.

       

       

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      Теги: Новости Киева Новости недвижимости Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Цены на недвижимость Строительство
      Источник: 24 канал
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