Собираем инвестиционный портфель: какие выбрать активы и как минимизировать риски?

"Собрать портфель" – это словосочетание у большинства ассоциируется со школьными годами, однако оно не теряет актуальности и среди бизнесменов, правда собирают они не обычный, а инвестиционный портфель, а вместо учебников складывают в него финансовые инструменты.

Что такое инвестиционный портфель и какие бывают его виды?

Инвестиционный портфель – это определенный набор вложений в различные ценные бумаги. Это может быть совокупность облигаций, акций, голубых фишек, инвестиционных фондов или всего понемногу вместе. Обычно такой портфель формируют для реализации определенной цели и подбирают для этого наиболее эффективные и надежные вложения. Среди поставленных целей выделяют такие:

– достижение необходимого уровня доходности;

– прирост капитала;

– минимизация инвестиционных рисков;

– поддержание ликвидности инвестиционных средств на приемлемом для инвестора уровне.

В зависимости от целей, специалисты выделяют следующие виды инвестиционных портфелей:

• Портфель дохода – формируется по критерию максимизации уровня инвестиционной прибыли в текущем периоде независимо от темпов прироста инвестируемого капитала в долгосрочной перспективе. Иными словами, этот портфель ориентирован на высокую текущую отдачу инвестиционных затрат, невзирая на то, что в будущем периоде эти затраты могли бы обеспечить получение более высокой нормы инвестиционной прибыли на вложенный капитал.

• Портфель роста – формируется по критерию максимизации темпов прироста инвестируемого капитала в предстоящей долгосрочной перспективе вне зависимости от уровня формирования инвестиционной прибыли в текущем периоде. Иными словами, этот портфель ориентирован на обеспечение высоких темпов роста рыночной стоимости предприятия, так как норма прибыли при долгосрочном финансовом инвестировании всегда выше, чем при краткосрочном. Формирование такого инвестиционного портфеля могут позволить себе лишь достаточно устойчивые в финансовом отношении предприятия.

Также такие портфели разделяются на типы инвестиционных рисков:

• Агрессивный (спекулятивный) портфель представляет собой сформированный по критерию максимизации текущего дохода или прироста инвестированного капитала вне зависимости от сопутствующего ему уровня риска. Он позволяет получить максимальную норму инвестиционной прибыли на вложенный капитал, однако этому сопутствует наивысший уровень риска, при котором инвестированный капитал может быть потерян полностью. Обычно, в такой портфель входят акции малоизвестных, но вероятно успешных компаний.

• Умеренный (компромиссный) портфель представляет собой сформированную совокупность финансовых инструментов инвестирования, по которому общий уровень портфельного риска приближен к средне-рыночному. Конечно, норма инвестиционной прибыли на вложенный капитал будет также приближена к среднерыночной. Обычно, в такой портфель входят в основном корпоративные акции крупных компаний.

• Консервативный портфель представляет собой инвестиционный портфель, сформированный по критерию минимизации уровня риска. Такой практически исключает использование финансовых инструментов, уровень инвестиционного риска по которым превышает среднерыночный. Консервативный инвестиционный портфель обеспечивает наивысший уровень безопасности финансового инвестирования. Обычно, к такого, в основном, входят ОВГЗ и наиболее стабильные акции компаний.

Как и где сформировать инвестиционный портфель?

Когда с целями инвестор уже определился, он может обратиться к брокерской компании, специалисты которой смогут определить наиболее интересные финансовые инструменты именно для него и порекомендовать наиболее доходные варианты на данный момент в том или ином секторе. По словам специалистов компании "Фридом Финанс Украина", каждый инвестиционный консультант, обычно, также имеет собственный портфель. Таким образом, специалист не только разбирается в теории, но и на личной практике может проанализировать вероятные риски и просчитать предполагаемые доходы от вложений.

Нужно ли вкладывать миллионы чтобы иметь прибыли?

На самом деле, чтобы начать инвестировать в ценные бумаги не обязательно быть сказочно богатым олигархом, однако определенную сумму в кошельке все же иметь необходимо. Например, купить облигацию внутреннего госзайма можно купить всего за 1150 гривен. Тогда как так называемые "голубые фишки" (акции ведущих компаний на фондовом рынке) могут обойтись в несколько сотен долларов и выше. Попробуем подсчитать стоимость инвестиционного портфеля с минимальными лотами. А именно: одна ОВГЗ – 1150 грн, одна акция украинского эмитента (Райфайзен банк Аваль) – 3800 грн и одна голубая фишка США (Apple) – 7233 грн. Общая стоимость такого портфеля: 12 183 гривен. Уже за год пассивный доход будет составлять примерно 31,6% от суммы – 3820, 34 грн. Минус около 10% на налоги и брокерские затраты и на руки инвестор получит более 2436 гривен. В зависимости от типов инструментов и их количества в инвестиционном портфеле, доход будет меняться.

Поэтому, чтобы сформировать свой инвестиционный портфель, в первую очередь, нужно определиться с целями – сохранение средств или их приумножение. А также стоит выбрать квалифицированных инвестиционных консультантов, которые смогут разобраться во всех тонкостях фондовых рынков и подобрать финансовые инструменты, интересные именно для вас и минимизировать вероятные риски.