Что такое экстренная контрацепция и когда она может понадобиться

Сексуальные отношения – вещь непредсказуемая. Поскольку ситуации бывают разные, медик решила объяснить, когда может понадобиться использование противозачаточных средств и определенных методов предотвращения беременности.

Об этом рассказала врач-гинеколог Нарине Аванесян, передает Сosmo.

Экстренная контрацепция – это метод контрацепции для предотвращения беременности, который используют женщины в течение нескольких часов или дней после незащищенного полового контакта.

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Такую контрацепцию обычно используют, если порвался презерватив, невовремя прервали половой акт, в случае полового насилия или если пропустили прием таблеток комбинированной гормональной контрацепции.

К экстренной контрацепции входят гормональные таблетки или внутриматочные средства. Из гормональных средств используют прогестино гормональные препараты, содержащие левоноргестрел.

Гормональные препараты

Надежное предохранение от беременности обеспечивается только тогда, если препарат был принят в течение 72 часов после незащищенного полового контакта. Чем раньше женщина начинает принимать таблетки, тем выше эффективность средства. Также могут быть побочные эффекты: тошнота, рвота, боль в животе, нарушения менструального цикла.

Основной механизм действия препаратов для экстренной контрацепции заключается в блокировании или задержке выхода яйцеклеток из яичника (овуляции). Эффективность метода составляет около 99%.

Спираль

Для предотвращения нежелательного оплодотворения можно ввести внутриматочную спираль – небольшое приспособление, которое уменьшает время жизни яйцеклетки и не дает ей прикрепиться к оболочке матки после оплодотворения. Такие спирали могут быть использованы в течение пяти дней (120 часов) после незащищенного полового акта как средство экстренной контрацепции.

Действие спирали вызывает эффект инородного тела в полости матки, блокируя имплантацию. Внутриматочная спираль вводится только гинекологом после соответствующего осмотра и взятия гинекологического мазка и исключения противопоказаний, его эффективность составляет 99%. Из побочных эффектов могут быть маточное кровотечение или тошнота.

Средства экстренной контрацепции не защищают от инфекций, передающихся половым путем.

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