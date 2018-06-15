23:23
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
28°C 16°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Постоянные клиенты Путина. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
23:06, сегодня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Российский помет на "Интере"
Вєсті.UA
21:45, сегодня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Что такое экстренная контрацепция и когда она может понадобиться

70 Читати новину українською
Экстренная контрацепция
Экстренная контрацепция / Фото из открытых источников

Сексуальные отношения – вещь непредсказуемая. Поскольку ситуации бывают разные, медик решила объяснить, когда может понадобиться использование противозачаточных средств и определенных методов предотвращения беременности.

Об этом рассказала врач-гинеколог Нарине Аванесян, передает Сosmo.

Экстренная контрацепция – это метод контрацепции для предотвращения беременности, который используют женщины в течение нескольких часов или дней после незащищенного полового контакта.

Читайте также: Сколько человеку нужно секса: интересная статистика

Такую контрацепцию обычно используют, если порвался презерватив, невовремя прервали половой акт, в случае полового насилия или если пропустили прием таблеток комбинированной гормональной контрацепции.

К экстренной контрацепции входят гормональные таблетки или внутриматочные средства. Из гормональных средств используют прогестино гормональные препараты, содержащие левоноргестрел.

Гормональные препараты

Надежное предохранение от беременности обеспечивается только тогда, если препарат был принят в течение 72 часов после незащищенного полового контакта. Чем раньше женщина начинает принимать таблетки, тем выше эффективность средства. Также могут быть побочные эффекты: тошнота, рвота, боль в животе, нарушения менструального цикла.

Основной механизм действия препаратов для экстренной контрацепции заключается в блокировании или задержке выхода яйцеклеток из яичника (овуляции). Эффективность метода составляет около 99%.

Спираль

Для предотвращения нежелательного оплодотворения можно ввести внутриматочную спираль – небольшое приспособление, которое уменьшает время жизни яйцеклетки и не дает ей прикрепиться к оболочке матки после оплодотворения. Такие спирали могут быть использованы в течение пяти дней (120 часов) после незащищенного полового акта как средство экстренной контрацепции.

Действие спирали вызывает эффект инородного тела в полости матки, блокируя имплантацию. Внутриматочная спираль вводится только гинекологом после соответствующего осмотра и взятия гинекологического мазка и исключения противопоказаний, его эффективность составляет 99%. Из побочных эффектов могут быть маточное кровотечение или тошнота.

Средства экстренной контрацепции не защищают от инфекций, передающихся половым путем.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Беременность и дети Лекарства Секс Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
сегодня, 23:00 Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
Роман Маселко 8
Главные новости 15 июня: к Сенцову не пустили Денисову, арест Манафорта, конфуз с Тимошенко
сегодня, 22:20 Главные новости 15 июня: к Сенцову не пустили Денисову, арест Манафорта, конфуз с Тимошенко
181
Как построить дороги и выиграть войну
сегодня, 22:01 Как построить дороги и выиграть войну
Максим Єфімов 453
Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
сегодня, 21:00 Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
Іван Яковина 329
Что подарить на День отца: оригинальные и интересные идеи для молодых и опытных отцов
сегодня, 19:00 Что подарить на День отца: оригинальные и интересные идеи для молодых и опытных отцов
Яніна Ткачук 159
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук