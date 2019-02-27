13:07
27 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаманские методы России. Раздвоение у Путина
      Вєсті Кремля
      20:54, 26 февраля
      Вести.UA: Порошенко может возглавить "Квартал 95". Темные союзники Вилкула
      Вєсті.UA
      19:51, 26 февраля
      Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Блоги Лев Парцхаладзе
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Лев Парцхаладзе

      Что такое Концепция публичного управления в строительстве и зачем она?

      68
      Украинское строительство переживает сложные времена
      Украинское строительство переживает сложные времена / Фото из открытых источников

      Какие проблемы мы имеем сегодня в украинской строительной отрасли: это застройка с нарушением строительных норм, постоянное недоверие и конфликты между органами власти, строителями и общественностью, низкий интерес инвесторов к отрасли.

      Проблемы есть, они масштабные и их нужно решать. Но чтобы это было действенно, это нужно делать обязательно вместе с экспертами и представителями общественности.

      Именно поэтому чуть более года назад нами было принято совместное решение создать и публично согласовать Концепцию, как общее видение модели управления строительной отраслью.

      При этом разработка такой Концепции является одним из ключевых антикоррупционных мероприятий в рамках распоряжения Кабинета министров о предотвращении коррупции в центральных органах исполнительной власти.

      Читайте также: Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники

      В ноябре 2017 года между Минрегионом, экспертами и общественностью был подписан Меморандум о сотрудничестве в разработке и реализации Концепции публичного управления в отрасли строительства. Активная работа началась. В разработке концепции приняли участие более 50 экспертов из различных организаций. И я очень благодарен всем, кто присоединился к этой конструктивной работе: "Разом проти корупції", GIZ, BRDO, IDLO, КБУ, Строительная палата Украины, Союз архитекторов и многие другие.

      Концепция разрабатывается при поддержке проекта "Интегрированное развитие городов в Украине, которая проводится немецким обществом международного сотрудничества "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH" и финансируется правительствами Германии и Швейцарии.

      Открытая и доступная информация в строительстве – это ключ к решению многих проблемных вопросов, которые сегодня приводят к тому, что отрасль работает неэффективно. А внедрение Концепции публичного управления позволит сделать открытой всю существующую информацию в строительстве, обеспечить прозрачность в отрасли.

      Она предполагает соблюдение таких принципов при разработке проектов законов и других нормативно-правовых актов:

      1) полнота, прозрачность и доступность информации о градостроительной деятельности для всех ее участников;
      2) повышение роли общественности при принятии решений по градостроительной деятельности;
      3) приоритетность сохранения культурного наследия и окружающей среды;
      4) устранение коррупционных рисков;
      5) дерегуляция хозяйственной деятельности, максимальная интеграция и автоматизация разрешительных процедур.

      Все это позволит исключить ручное управление в отрасли, уменьшить коррупционные проявления в строительстве и привлечь новых инвесторов.

      Сейчас экспертами разработан предварительный проект Концепции. После доработки ее положений и ряда публичных обсуждений с участием широкого круга экспертов, специалистов и общественности будет направлен на рассмотрение в Кабинет министров.

      Так что активно работаем на лучшие изменения в строительной отрасли!

      Читайте также: Безбарьерность в школах: приспособлены ли учебные заведения Украины для детей с инвалидностью
      blog_ava
      Индия нанесла авиаудар по Пакистану впервые за последние 50 лет
      сегодня
      976
      Автор: Лев Парцхаладзе
      Теги: Коррупция Новости Украины Публикации Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Строительство
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      MARUV впервые прокомментировала скандал с Евровидением: Сбавьте обороты
      сегодня , 09:53 MARUV впервые прокомментировала скандал с Евровидением: Сбавьте обороты
      1895
      Які шпарини в українському законодавстві дозволять РФ просунути своїх людей
      сегодня , 13:00 Які шпарини в українському законодавстві дозволять РФ просунути своїх людей
      Леонід Остальцев 6
      Боевики обстреляли позиции ВСУ посреди съемок 24 канала: видео с передовой
      сегодня , 10:50 Боевики обстреляли позиции ВСУ посреди съемок 24 канала: видео с передовой
      Олексій Годзенко 313
      Почему Украина до сих пор не пользуется только собственным газом, а покупает чужой
      сегодня , 10:25 Почему Украина до сих пор не пользуется только собственным газом, а покупает чужой
      Наталя Боднар 593
      Что такое Концепция публичного управления в строительстве и зачем она?
      сегодня , 12:00 Что такое Концепция публичного управления в строительстве и зачем она?
      Лев Парцхаладзе 68
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук