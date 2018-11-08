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      Как ускорить метаболизм: ценные советы диетолога

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      6 советов, как ускорить метаболизм
      6 советов, как ускорить метаболизм / unsplash

      Обмен веществ может ускоряться или замедляться в зависимости от многих факторов – недостаточное или чрезмерное питание, уменьшение или увеличение физических нагрузок, воздействии на организм климатических условий, наличие заболеваний.

      Что именно нужно делать для ускорения обмена веществ – рассказала диетолог Елена Юдина.

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      Метаболизм – что это?
      Это скорость, с которой тело человека превращает пищу в энергию и расходует эту энергию.

      Что влияет на метаболизм:

      – композитный состав тела (чего больше в организме – жира или мышечной массы. Чем больше мышц, тем выше метаболизм);
      – пол (мужчина или женщина: у мужчин метаболизм выше на 5-10%, чем у женщин);
      – возраст (с возрастом метаболизм замедляется);
      – пищевой термогенез (энергия, которую организм тратит на переваривание пищи);
      – физическая активность (общее число калорий, которые вы ежедневно тратите в ходе любой деятельности).

      Как ускорить метаболизм

      Ускорить метаболизм можно в любом возрасте. Главное – соблюдать следующие правила.

      1. Питьевой режим

      Вода помогает ускорить обмен веществ на 3%. Суточная норма потребления чистой воды 40 мл*1 килограмм фактической массы тела, разделенная на 2. Например: женщина с весом 70 кг должна выпивать 40*70:2 = 1400 мл воды.

      Випивайте щонайменше 1,5 літра води на день
      Выпивайте минимум 1,5 литра воды в день

      2. Дробное питание

      Питаться необходимо 4-6 раз в день, то есть через каждые 3 часа. Те люди, которые регулярно перекусывают, в целом за день съедают меньше. И ни в коем случае не позволяй себе голодать. Голодание замедляет обменные процессы.

      3. Добавьте в рацион белок

      Постный белок способствует повышению метаболизма, поскольку при его употреблении в пищу, организм тратит в два раза больше калорий на его переработку.

      4. Ешьте продукты, которые разгоняют обмен веществ

      Введите в рацион питания продукты, которые помогают разогнать метаболизм. А именно: цитрусовые, имбирь, корицу, красный острый перец, зеленый чай и кофе (не больше 3-х чашек в день), цельнозерновые крупы, брокколи.

      via GIPHY

      Также введите в рацион питания продукты, содержащие Омега-3 жирные кислоты: рыба жирных сортов (скумбрия, сельдь, лососевые), льняное масло, рисовое масло, орехи.

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      5. Завтрак

      Тот, кто отказывается от завтрака – никогда не ускорит свой метаболизм и не похудеет. Именно завтрак дает толчок обмену веществ.

      6. Здоровый сон

      Чтобы разогнать метаболизм, нужно спать не менее 8 часов в сутки. Помните, если не спать достаточное количество времени, ускорить обмен веществ невозможно.

      via GIPHY

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      Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровое питание Советы Диеты
      Источник: 24 Канал
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