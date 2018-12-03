Что такое озноб и почему он возникает

Озноб – это ощущение холода, которое вызвано спазмами сосудов. Чаще всего это небольшая дрожь, которая вызвана холодом.

Врачи определяют озноб как повышение температуры выше 37,7°C и выше, пишет MSD Manual.

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Лихорадка может быть симптомом большого количества заболеваний, включая бактериальные инфекции и различные воспалительные процессы во внутренних органах. Но чаще всего она возникает тогда, когда человек болеет ОРВИ или гриппом.

Это происходит из-за механизма организма он повышает температуру, пытаясь побороть инфекцию. Чтобы ускорить разогрев, внутри кровеносные сосуды спазмируются и возникает дрожь.

1. Холод

Именно холод заставляет сосуды сжиматься, чтобы удержать внутри тела тепло. Организм в ответ начинает интенсивно сокращать и расслаблять мышцы, чтобы согреться.

2. Экстремальные физические нагрузки

Мышцы выделяют много тепла, когда человек интенсивно занимается спортом, поэтому тело нагревается и начинает охлаждаться с помощью потоотделения. Из-за разницы температур между кожей и окружающим воздухом нередко возникает озноб.

3. Эндокринные нарушения

Озноб может возникнуть из-за недостатка гормонов, из-за чего тело не может эффективно регулировать температуру. Оно пытается удержать температуру, вызывая спазм в сосудах.

4. Прием лекарств

Некоторые препараты, которые в том числе продаются без рецепта, могут вызвать чрезмерную потливость и озноб. Также дрожь может спровоцировать комбинация лекарственных средств или их передозировка.

5. Менструации и климакс

Дрожь могут вызвать существенные колебания гормонального фона.

6. Гипогликемия

Это резкое снижение сахара в крови. Оно возникает из-за физического или психологического перенапряжения. При гипогликемии человек ощущает острую слабость, в том числе и мышечную. Обессиленные мышцы начинают мелко дрожать, появляется озноб.

Резкое длительное снижение может привести к нарушению нервной системы вплоть до эпилептических судорог, потери сознания и комы.

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