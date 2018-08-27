Что такое ПМС и как от него избавиться

Предменструальный синдром возникает у женщин за 2-10 дней до менструации. В этот период женщина может плакать без весомого повода, раздражаться по пустякам, испытывать головную боль и находиться в плохом настроении.

Около 90% женщин хотя бы раз в жизни испытывали ПМС, передает Lifehacker.

В группе риска преимущественно женщины от 20 до 40 лет, которые: рожали или находятся в депрессии, склонны к частому стрессу, злоупотребляющие вредными привычками и мало спящие.

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Симптомы ПМС:

- эмоциональные и поведенческие колебания;

- подавленность, напряженность и повышенная тревожность;

- плаксивость и резкая изменения настроения;

- раздражительность, приступы гнева

- изменения пищевого поведения (постоянный голод или потеря аппетита)

- бессонница и постоянная усталость;

- самоизоляция и апатия;

- боль или особая чувствительность груди, изменение либидо

- боль в мышцах и головные боли

- увеличение веса из-за задержки жидкости в организме

- вздутие живота,

- прыщи;

- запор или диарея;

- непереносимость алкоголя.



ПМС не приговор – с ним можно справиться

Обычно, симптомы ПМС проходят в течение 4 дней после начала месячных.

Как облегчить симптомы ПМС:

- ешьте маленькими порциями, но часто, чтобы предотвратить вздутие живота,

- меньше солите пищу, чтобы жидкость не задерживалась в организме

- откажитесь на несколько дней от кофе, алкоголя и сигарет;

- ешьте продукты, содержащие кальций (творог, молоко, фундук, кунжут). А также – сложные углеводы (фрукты, овощи и цельнозерновые продукты)

- займитесь йогой или запишитесь на массаж, чтобы снять стресс, любая физическая активность приветствуется;

- гуляйте на свежем воздухе хотя бы 30 минут в течение дня;

- больше спите.

Если ПМС мешает вести привычный образ жизни – стоит обратиться к врачу.



Любая физическая активность во время ПМС поможет справиться с проблемой

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