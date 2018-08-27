Что такое ПМС и как от него избавиться
Предменструальный синдром возникает у женщин за 2-10 дней до менструации. В этот период женщина может плакать без весомого повода, раздражаться по пустякам, испытывать головную боль и находиться в плохом настроении.
Около 90% женщин хотя бы раз в жизни испытывали ПМС, передает Lifehacker.
В группе риска преимущественно женщины от 20 до 40 лет, которые: рожали или находятся в депрессии, склонны к частому стрессу, злоупотребляющие вредными привычками и мало спящие.
Читайте также: 10 напитков, которые помогут вернуть здоровый сон
Симптомы ПМС:
- эмоциональные и поведенческие колебания;
- подавленность, напряженность и повышенная тревожность;
- плаксивость и резкая изменения настроения;
- раздражительность, приступы гнева
- изменения пищевого поведения (постоянный голод или потеря аппетита)
- бессонница и постоянная усталость;
- самоизоляция и апатия;
- боль или особая чувствительность груди, изменение либидо
- боль в мышцах и головные боли
- увеличение веса из-за задержки жидкости в организме
- вздутие живота,
- прыщи;
- запор или диарея;
- непереносимость алкоголя.
ПМС не приговор – с ним можно справиться
Обычно, симптомы ПМС проходят в течение 4 дней после начала месячных.
Как облегчить симптомы ПМС:
- ешьте маленькими порциями, но часто, чтобы предотвратить вздутие живота,
- меньше солите пищу, чтобы жидкость не задерживалась в организме
- откажитесь на несколько дней от кофе, алкоголя и сигарет;
- ешьте продукты, содержащие кальций (творог, молоко, фундук, кунжут). А также – сложные углеводы (фрукты, овощи и цельнозерновые продукты)
- займитесь йогой или запишитесь на массаж, чтобы снять стресс, любая физическая активность приветствуется;
- гуляйте на свежем воздухе хотя бы 30 минут в течение дня;
- больше спите.
Если ПМС мешает вести привычный образ жизни – стоит обратиться к врачу.
Любая физическая активность во время ПМС поможет справиться с проблемой
Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.