Что такое пролактин и когда он может быть опасным

Пролактин – это гормон, который вырабатывается гипофизом (железа внутренней секреции), он связан с деторождением.

Врач-эндокринолог Елена Михайленко объясняет, что пролактин необходим для осуществления лактации, пишет ТСН.

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Норма пролактина для женщин, не находящихся в состоянии беременности или лактации, есть 15-20 нанограмам на один миллилитр крови. Во время беременности этот показатель может повышаться до 300 нанограмов на миллилитр.

Если же у вас высокий уровень пролактина и это не связано с беременностью и периодом грудного вскармливания, то гормон может негативно влиять на здоровье.



Что такое пролактин

Выделения из молочных желез

У женщин могут быть выделения из молочных желез, они могут возникать как во время нажатия, так и без прикосновения.

Увеличение веса

Из-за высокого показателя пролактина у человека увеличивается аппетит, больше откладываются питательные вещества в организме.

Проблемы с менструальным циклом

У женщины после первой беременности может возникнуть вторичная аменорея – прекращение менструального цикла.



Пролактин и увеличение веса

Проблемы с щитовидной железой

Из-за гормональных изменений у женщины может нарушаться работа щитовидной железы.

Пролактинома

Из-за роста уровня пролактина у человека происходит нарушение памяти и потеря зрения. Все потому, что клетки, которые вырабатывают гормон, увеличиваются в размерах и образуют пролактиному – доброкачественную опухоль, которая может сдавливать зрительные нервы. Женщины с пролактиномой могут быть раздражительными, часто плакать и впадать в депрессивные состояния.

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