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      Что такое реджио-педагогика и чем она полезна для детей

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      Что такое реджио-педагогика и чем она полезна для детей
      / https://www.casafacile.it

      Под термином "реджио-педагогика" подразумевают концепцию и практические методы работы коммунальных детских садов в северо-итальянском городе Реджо-Эмилия. Этот стиль педагогики группа признала в 1991 году как лучший метод работы для детских дошкольных учреждений.

      Директор департамента детской литературы издательства "Ранок" Наталья Коваль рассказала о собственных ощущениях и впечатлениях от реджио-педагогики, пишет WOMO.

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      1. Концепция "100 языков ребенка"

      Дети могут выражать, познавать мир и создавать что-то на разных языках. Задача родителей – развивать эти способности на разных языках, а не отбирать. К примеру, задачи в тетрадях выполняются ручкой или карандашом, но что делать, если ребенку не нравится рисовать или соединять? Попробовать другие способы развития ребенка, к примеру, вырезать или складывать. Основной принцип в изучении чего-то – ребенок должен чувствовать себя комфортно.

      Якщо дитині не подобається малювати, вивчайте предмети за допомогою вирізання з паперу
      Если ребенку не нравится рисовать, изучайте предметы с помощью вырезания из бумаги

      2. Свобода и правила

      Реджио-педагогика не предусматривает постоянное расписание или фиксированный режим. Поэтому спонтанность – один из приемов организации обучения, которое сможет развить ребенка. Можно подсказывать ребенку направление, давая выбор из альтернатив. Также родители должны объявлять правила, о которых необходимо договариваться. К примеру, правила, как выполнить работу, прийти к общему мнению, как общаться в коллективе.

      Лучше всего эти правила визуализировать, то есть нарисовать. При возникновении нового правила – старое меняется. Не забывайте объяснять ребенку, для чего это нужно это делать и почему.

      3. Креативность

      Попробуйте выполнять привычные способы, например, читать книгу при других обстоятельствах. Это можно сделать, когда ребенок прыгает, бегает, что-то строит из игрушек. Или же можно собрать всех членов семьи в круг, зажечь свечу и рассказывать историю. А после чтения можно создать свой рассказ. Поэтому другой принцип реджио-педагогики – креативность.

      Відмовтеся від стандартного читання книг дітям
      Откажитесь от стандартного чтения книг детям

      4. Тематические библиотеки

      Это не о большом шкафе с книгами, а о возможности выбора ребенка. Чтобы научить ребенка выбирать то, что нравится, нужно дать ему эту возможность. Подберите по 3-5 книг на какую-то тему или о каком-то персонаже и положите на стол ребенка. Родители должны не убеждать малыша прочитать книгу, а включить в выбор, поддержать, говорить с ним его же языком. Меняйте набор книг еженедельно или ежемесячно.

      5. Творческое пространство

      Эстетическое пространство – важное условие для развития ребенка. Его должны окружать красота и цвет. Сделайте уголок ребенка ярким, пусть в свободном доступе будут краски, альбом для рисования, бумага, пластилин и другие творческие инструменты. Именно творчество развивает внутренний мир ребенка. Можно также попробовать сделать с ребенком собственную книгу с рисунками и подписями.

      Організуйте правильний творчий простір
      Организуйте правильное творческое пространство

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Советы Здоровье Дети
      Источник: 24 Канал
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