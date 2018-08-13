Что такое "сигнал смерти": ученые разгадали еще один секрет человечества

Смерть клетки в организме начинается с повреждения одного из ее участков, которое приводит к высвобождению химического вещества – так называемого "сигнала смерти".

К такому выводу пришли ученые Джеймс Феррел и Сяньчжуй Чен из Стэнфордского университета в США, передает Science.

Это вещество запускает "триггерную волну" или цепную реакцию, которая постепенно затрагивает другие участки клетки, высвобождая там такие же "сигналы".

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По их словам, после смерти одной клетки этот процесс распространяется и на соседние. Цепная реакция пойдет до тех пор, пока в организме не закончится "сигнал смерти" – то есть до его полной гибели.

Скорость этой "волны" ученые назвали скоростью клеточной смерти, составляет 30 микрометров в минуту (1,8 миллиметра в час).

"Сигнал смерти" запускает в организме цепную реакцию

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