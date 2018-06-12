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Что такое синдром чистой тарелки и что с ним делать: объяснение Комаровского

58 Читати новину українською
Синдром чистой тарелки
Синдром чистой тарелки / xvatit.com.ua

Синдром чистой тарелки – это состояние, характеризующее реакцию родителей на то, удалось ли малышу доесть предложенную порцию пищи.

Об этом рассказал детский врач Евгений Комаровский, передает "Обозреватель".

Если ребенок все съел – родители счастливы. А если нет – пытаются докормить, ищут причину в заболеваниях, обеспокоены этим.

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Поскольку с детства у ребенка формируются пищевые привычки, стоит обучать малыша нужным правилам пищевого поведения. Поэтому не стоит перекармливать ребенка, ведь избыток еды может вызвать гораздо больше проблем со здоровьем, чем ее умеренный дефицит.

Также не надо хвалить ребенка за съеденную пищу и ни в коем случае не настаивать на обязательном доедании.

Если еда остается – значит, проблемы не у ребенка, а у тех, кто ее кормит. Ваши представления о "правильной порции" не соответствуют потребностям вашего ребенка,
– подчеркнул Комаровский.

via GIPHY

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Теги: Здоровое питание Здоровье Дети Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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