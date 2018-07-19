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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Что такое синусит и как его обнаружить: ответ лора

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Что такое синусит
Что такое синусит / mavcure.com

Синусит – воспаление придаточных пазух носа, возникает как осложнение при остром насморке, гриппе, скарлатине, кори и других инфекционных заболеваниях.

Врач-отоларинголог Виктория Андрущенко рассказала, как определить синусит, пишет fraza.ua.

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Боль в лице можно почувствовать только на 7-8 день респираторной инфекции. Также заметно увеличение выделений из носа, их консистенция будет более сформированной. Выделения могут попадать в горло, что вызывает кашель.

Температура тела при синусите может повыситься до 38,5 градусов. Человек может чувствовать себя слабым.

Що таке синусит
Что такое синусит

Синуситы, которые не проходят за 12 недель, считаются острыми, если за этот период не удалось вылечиться от воспаления то он становится хроническим.

Основными причинами синусита являются респираторные инфекции, анатомическое строение носа и стиль жизни человека.

При синусите промывки осуществляют по мере необходимости, это вспомогательная процедура. В случае отека надо уже добавлять препараты для его снятия

Врач также советует использовать сосудосуживающие капли не более 5 дней.

Як правильно використовувати спреї
Как правильно использовать спреи

К слову, герпес является одной из наиболее распространенных и неизлечимых инфекций в мире. Она возникает из-за вируса простого герпеса, а как только инфекция проникает в организм, то он остается там навсегда.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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