14:40
27 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САММИТ G7 ВЕРХОВНАЯ РАДА АНДРЕЙ БОГДАН ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      САММИТ G7 ВЕРХОВНАЯ РАДА АНДРЕЙ БОГДАН ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Что такое смарт-квартира: ее преимущества, недостатки, цены и особенности

      41 Читати новину українською
      Смарт-квартира: преимущества, недостатки, цены, особенности планирования
      Смарт-квартира: преимущества, недостатки, цены, особенности планирования / 24 канал

      Смарт-квартиры уже несколько лет популярны на рынке недвижимости. И это не удивительно – такое мини-жилье выгодно во многих отношениях. Однако, несмотря на быструю окупаемость и небольшие счета за коммуналку, смарт-квартира имеет свои минусы, о которых стоит знать перед арендой или покупкой.

      Далее в материале читайте о главных преимущества и недостатках смарт-квартир и о том, кому такое жилье точно будет не по душе.

      Что такое смарт-квартира

      "Смарт" (с анлийского – "умный") – это квартиры с небольшой площадью, примерно от 18 до 30 квадратных метров, которые имеют компактное и продуманное планирование.

      Читайте также: Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото

      Смарт-квартиры стали настоящим трендом в 2016 году и до сих пор не теряют популярности. На это есть ряд причин.

      Во-первых, такое жилье стоит дешевле чем большинство однокомнатных квартир. Соответственно, это выгодно для инвесторов. К тому же, продав одну старую квартиру, можно купить несколько небольших "смартов", в комплексе с которыми будут идти и новые – лучшие – технологии строительства. Кроме того, маленькое жилье по площади чаще всего предполагает небольшие счета за коммунальные услуги, однако не всегда.

      Мы предлагаем разобраться со всеми нюансами смарт-квартир и определить главные плюсы и минусы. Потому что тренд – трендом, однако такое мини-жилье подойдет точно не каждому.

      смарт квартира
      Смарт-квартира – это красиво, компактно и разумно

      Преимущества

      1. Хорошая инвестиция как для аренды жилья, быстро окупается.
      2. Самая низкая на рынке стоимость.
      3. Экономия на коммунальных услугах.
      4. Дешевле ремонт.

      Читайте также: Как выбрать цвет для ванной комнаты: практическая фотоподборка

      При условии "умного" ремонта – отсутствие площади, которая не используется. Есть возможность арендовать такую квартиру, оформив кредит: после выплаты – получаешь жилье в собственность.

      Недостатки

      1. Хотя общая цена ниже, однако за квадратный метр – выше.
      2. Если квартира не в жилом фонде, то оплата за коммунальные будет считаться по-другому – коммерческому (более высокому) – тарифу.
      3. Невозможно прописать больше одного человека.
      4. Много квартир на одном этаже.
      5. Из-за одного общего помещения, запахи из зоны кухни распространяются на остальные помещения.

      Читайте также: Дизайн маленькой кухни: 5 простых советов, как увеличить пространство

      смарт-квартира
      Запахи из кухонной части могут быстро распространяться по всей комнате

      • Из-за бешеной популярности смартов, можно легко встретить нечестного застройщика, квартиры у которого – не самого лучшего качества; стоит быть внимательным, чтобы не узнать все недостатки уже после покупки и заселения.

      • Если вас двое, то частного пространства на одного человека может быть слишком мало.

      • Ремонт должен быть максимально компактным и "умным", а не просто красивая маленькая квартирка. Иначе – не будет ни пространства, ни удобств; следует учесть многие аспекты: от того, где хранить верхнюю одежду, до того, где сушить белье.

      • Маленькую квартиру надо чаще убирать, ведь она быстрее пачкается.

      • Если у вас много вещей, в смарт-квартире для этого должно быть место. Иначе большое количество мелочей по всей квартире сделает ее захламленной и неуютной.

      смарт-квартира
      Если не будет достаточно закрытых шкафов и "умных" ниш – со временем ваши вещи будут разбросаны по всей квартире

      Кому подойдет смарт-квартира

      Смарт-квартира подойдет людям, которые живут одни: студенты, пенсионеры. Наибольший смарт подойдет паре, которая большую часть времени проводит на работе, и это не будет мешать частному пространству каждого из партнеров.

      Не следует выбирать для аренды смарт-квартиру, если есть дети. Втроем – там мало места. Покупка смарта для семьи с ребенком – тоже не вариант. На такую ​​площадь вы не сможете зарегистрировать двух или более людей согласно Закону Украины о порядке места регистрации проживания в соответствии с положениями Жилищного кодекса Украины.

      смарт-квартира 
      Такого жилья недостаточно для трех человек

      Такое жилье – точно не вариант для того, чтобы заводить собаку. Животному будет тесно, да и вам тоже.

      Если вы хотите инвестировать деньги в недвижимость, то смарт-квартиры – хороший вариант для сдачи в аренду.

      Преимущества и недостатки проживания в смарт-квартире: смотрите видео

      Узнайте больше, чем смарт-квартира отличается от квартиры-студии

      Цены на смарт-квартиры

      Для сравнения, стоимость смарт-квартиры во Львове площадью от 26 квадратных метров во Львове начинается от 390 тысяч гривен. Цена за квадратный метр – от 14 850 гривен.

      ціни смарт-квартири львів
      Цены на смарт-квартиры в новостройке во Львове

      Смарт-квартиру площадью 22 квадратных метра в новостройке на вторичном рынке недвижимости Киева продают за 42 тысячи долларов США (чуть более 1 миллиона гривен).

      Продажа смарт-квартиры в Киеве: смотрите фото

       

      К теме: Строительство дома: когда, как, на чем и сколько можно сэкономить

      blog_ava
      Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
      сегодня
      11057
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Идеи для интерьера Дизайн Советы Ремонт Продажа недвижемости Покупка недвижимости Аренда недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что такое смарт-квартира: ее преимущества, недостатки, цены и особенности
      сегодня , 13:50 Что такое смарт-квартира: ее преимущества, недостатки, цены и особенности
      Катерина Козачинська 41
      Норвезький приклад для України: як турбуватись про майбутні покоління
      сегодня , 12:50 Норвезький приклад для України: як турбуватись про майбутні покоління
      Катерина Одарченко 435
      Если не банк: где безопасно хранить ценности
      сегодня , 11:00 Если не банк: где безопасно хранить ценности
      150
      В каком случае протестующие в Москве могут победить Путина
      сегодня , 12:30 В каком случае протестующие в Москве могут победить Путина
      Павло Казарін 238
      Оккупационный "суд" Симферополя выпустил тяжелобольного пленника Бекирова из СИЗО
      сегодня , 12:15 Оккупационный "суд" Симферополя выпустил тяжелобольного пленника Бекирова из СИЗО
      191
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук