Что такое смарт-квартира: ее преимущества, недостатки, цены и особенности

Смарт-квартиры уже несколько лет популярны на рынке недвижимости. И это не удивительно – такое мини-жилье выгодно во многих отношениях. Однако, несмотря на быструю окупаемость и небольшие счета за коммуналку, смарт-квартира имеет свои минусы, о которых стоит знать перед арендой или покупкой.

Далее в материале читайте о главных преимущества и недостатках смарт-квартир и о том, кому такое жилье точно будет не по душе.

Что такое смарт-квартира

"Смарт" (с анлийского – "умный") – это квартиры с небольшой площадью, примерно от 18 до 30 квадратных метров, которые имеют компактное и продуманное планирование.

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Смарт-квартиры стали настоящим трендом в 2016 году и до сих пор не теряют популярности. На это есть ряд причин.

Во-первых, такое жилье стоит дешевле чем большинство однокомнатных квартир. Соответственно, это выгодно для инвесторов. К тому же, продав одну старую квартиру, можно купить несколько небольших "смартов", в комплексе с которыми будут идти и новые – лучшие – технологии строительства. Кроме того, маленькое жилье по площади чаще всего предполагает небольшие счета за коммунальные услуги, однако не всегда.

Мы предлагаем разобраться со всеми нюансами смарт-квартир и определить главные плюсы и минусы. Потому что тренд – трендом, однако такое мини-жилье подойдет точно не каждому.



Смарт-квартира – это красиво, компактно и разумно

Преимущества

Хорошая инвестиция как для аренды жилья, быстро окупается. Самая низкая на рынке стоимость. Экономия на коммунальных услугах. Дешевле ремонт.

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При условии "умного" ремонта – отсутствие площади, которая не используется. Есть возможность арендовать такую квартиру, оформив кредит: после выплаты – получаешь жилье в собственность.

Недостатки

Хотя общая цена ниже, однако за квадратный метр – выше. Если квартира не в жилом фонде, то оплата за коммунальные будет считаться по-другому – коммерческому (более высокому) – тарифу. Невозможно прописать больше одного человека. Много квартир на одном этаже. Из-за одного общего помещения, запахи из зоны кухни распространяются на остальные помещения.

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Запахи из кухонной части могут быстро распространяться по всей комнате

• Из-за бешеной популярности смартов, можно легко встретить нечестного застройщика, квартиры у которого – не самого лучшего качества; стоит быть внимательным, чтобы не узнать все недостатки уже после покупки и заселения.

• Если вас двое, то частного пространства на одного человека может быть слишком мало.

• Ремонт должен быть максимально компактным и "умным", а не просто красивая маленькая квартирка. Иначе – не будет ни пространства, ни удобств; следует учесть многие аспекты: от того, где хранить верхнюю одежду, до того, где сушить белье.

• Маленькую квартиру надо чаще убирать, ведь она быстрее пачкается.

• Если у вас много вещей, в смарт-квартире для этого должно быть место. Иначе большое количество мелочей по всей квартире сделает ее захламленной и неуютной.



Если не будет достаточно закрытых шкафов и "умных" ниш – со временем ваши вещи будут разбросаны по всей квартире

Кому подойдет смарт-квартира

Смарт-квартира подойдет людям, которые живут одни: студенты, пенсионеры. Наибольший смарт подойдет паре, которая большую часть времени проводит на работе, и это не будет мешать частному пространству каждого из партнеров.

Не следует выбирать для аренды смарт-квартиру, если есть дети. Втроем – там мало места. Покупка смарта для семьи с ребенком – тоже не вариант. На такую ​​площадь вы не сможете зарегистрировать двух или более людей согласно Закону Украины о порядке места регистрации проживания в соответствии с положениями Жилищного кодекса Украины.



Такого жилья недостаточно для трех человек

Такое жилье – точно не вариант для того, чтобы заводить собаку. Животному будет тесно, да и вам тоже.

Если вы хотите инвестировать деньги в недвижимость, то смарт-квартиры – хороший вариант для сдачи в аренду.

Преимущества и недостатки проживания в смарт-квартире: смотрите видео

Узнайте больше, чем смарт-квартира отличается от квартиры-студии

Цены на смарт-квартиры

Для сравнения, стоимость смарт-квартиры во Львове площадью от 26 квадратных метров во Львове начинается от 390 тысяч гривен. Цена за квадратный метр – от 14 850 гривен.



Цены на смарт-квартиры в новостройке во Львове

Смарт-квартиру площадью 22 квадратных метра в новостройке на вторичном рынке недвижимости Киева продают за 42 тысячи долларов США (чуть более 1 миллиона гривен).

Продажа смарт-квартиры в Киеве: смотрите фото

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