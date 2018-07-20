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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Что такое сонный паралич и безопасен ли он

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Что такое сонный паралич и безопасен ли он

Сонный паралич – неспособность двигаться или говорить во время того, как человек засыпает или просыпается.

Такое состояние испытывали около половины взрослых по крайней мере раз в жизни, пишет Cosmo.

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Основная причина сонного паралича – недостаточное количество сна. В группе риска люди с нарколепсией – психическое расстройство, из-за которых человек теряет способность контролировать состояние бодрости и сна. Параличу подвергаются студенты, люди, которые употребляют психотропные препараты, молодые матери.

Сонный паралич длится от 15 секунд до нескольких минут. В этом случае лучше не паниковать: чем сильнее человек боится этого состояния, тем дольше это будет продолжаться.

via GIPHY

Статистика показывает, что сонный паралич может быть 1-2 раза в жизни. Однако если такое состояние возникает каждые два месяца, то стоит обратиться к неврологу или сомнологу. Обычно может помочь долгий сон или антидепрессанты.

Сонный паралич практически не возникает у детей, а у подростков уже возможен. Поэтому стоит предупредить их. Это состояние не несет никакой опасности.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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