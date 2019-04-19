Что такое субвенция, или Как политики покупают украинцев за наши же деньги

Когда депутаты приходят к нам с подарками – это легально, официально и даже прописано в законодательстве словом "субвенция". Субвенция – это денежная помощь местным органам из государственного бюджета. Она предоставляется для выполнения конкретно определенных целей, в частности на важные ремонты или конструкции. Однако в этом, казалось бы, добром деле есть несколько проблем.

Субвенции выплачиваются на социально-экономическое развитие территорий.

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Почему субвенция – это проблема: читайте ниже.

Проблема №1

На что пойдут деньги, кому и сколько – неизвестно. В законодательстве не указано, по какому принципу распределяются субвенции.

Проблема №2

Депутаты принимают непосредственное участие в распределении денег. Касается это мажоритарщиков, которые вносят предложения Министерству финансов. Были примеры, когда внефракционному депутату Тарасу Патенко на его округе "срочно" нужны были 119 детских площадок. Однако стоит отметить, что все это делается на деньги налогоплательщиков.

В год выборов проблема недобросовестного пиара важна, ведь все эти "за поддержку" и "за содействие" ставят других кандидатов в неравное положение.

Так, 6 февраля 2012 года Николай Азаров, будучи премьер-министром ввел механизм субвенций. И именно в тот год в Верховную Раду решил баллотироваться его сын – Алексей. Правительство было щедрым – на округ в Славянске завезли 80 миллионов гривен. И уже осенью он стал народным депутатом.



Сын Николая Азарова – Алексей

Проблема №3

Если субвенции делят вручную, то для того, чтобы получить деньги, нужно быть депутатом, дружественным к власти, или знать "волшебные" слова.

Итак, получается, что пока в Украине будет оставаться мажоритарка, а с ней и субвенция на соцэконом, развитие региона будет заложником лояльности своих депутатов.

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Почему? Возьмем к примеру двух депутатов, и два округа, и субвенцию на социально-экономическое развитие. Как ее распределить, если в первом округе разбиты дороги, а во втором течет крыша в школе? Правильно, деньги пойдут на детскую площадку в третьем округе, где депутат исправно голосует за важные власти законы.



Интересный пример по субвенции

Проблема №4

Это то, на что тратят деньги. Потому что здесь тоже анархия: поскольку никаких правил нет – то деньги можно пускать как на крупные проекты, так и на совершенно мелкие.

Проблема №5

Такое положение дел с субвенциями делает заложниками и самих депутатов. Мажоритарщики всегда хотят нравиться избирателям на своем округе, поэтому они заинтересованы, чтобы туда заходило как можно больше денег.

Любой депутат хочет переизбраться. Действующему депутату-мажоритарщику выиграть практически невозможно, поэтому он из года в год обхаживает своих избирателей "подарками" (субвенциями – 24 канал),

– сказал аналитик Гражданской сети "Опора" Андрей Савчук.

Итак, субвенция – это, по сути, обычный подкуп избирателей, на который депутаты даже не тратят свои деньги. И это абсолютно легально.

Сколько денег получали округа самых известных партий?

Больше всего денег – почти 2 миллиона гривен получили округа мажоритарщиков от "Блока Петра Порошенко". На втором месте – Народный фронт, в них почти 800 миллионов гривен.



Первой партией в списке, кому дают больше всего денег, является БПП

Итак, больше всего получают округа провластных депутатов. Кроме того, депутатская группа "Возрождение" на свои округа получила 750 миллионов гривен.

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Отметим, что ежегодно на субвенции выделяют несколько миллиардов гривен. К примеру, в 2018 году на это направили 4 миллиарда, а в бюджете на 2019 год – заложено 5 миллиардов.



Столько денег выделяли на субвенцию в разные годы