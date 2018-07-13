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Телеканал новостей 24 Новости Красота

Что такое термолак и как он работает: видео

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Как работает термолак
Как работает термолак / Фото из открытых источников

У вас была ситуация, когда вы пришли в маникюрный салон и не можете выбрать один цвет среди множества разных оттенков?

Из этой проблемы есть выход – лак, который меняет цвет от температуры.

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Как это работает?

"Ногти имеют один цвет при комнатной температуре, но если их окунуть в теплую воду, пигменты будут светлеть и менять цвет", – объясняет основатель бренда Doobys Nails Хейли Эдвардс в комментарии MarieClaire.com.

Это выглядит как трюк фокусника, но на самом деле – это результат термочувствительных пигментов и красителей, которые взаимодействуют друг с другом.

Термолак – это не новинка в бьюти-мире, но очень удобный вариант, если вам быстро надоедает однотонное покрытие.

 

Допис, поширений Ro (@rororo.your.boat)

 

Теги: LifeStyle Маникюр Красота
Источник: 24 Канал
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