Что такое термолак и как он работает: видео
У вас была ситуация, когда вы пришли в маникюрный салон и не можете выбрать один цвет среди множества разных оттенков?
Из этой проблемы есть выход – лак, который меняет цвет от температуры.
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Как это работает?
"Ногти имеют один цвет при комнатной температуре, но если их окунуть в теплую воду, пигменты будут светлеть и менять цвет", – объясняет основатель бренда Doobys Nails Хейли Эдвардс в комментарии MarieClaire.com.
Это выглядит как трюк фокусника, но на самом деле – это результат термочувствительных пигментов и красителей, которые взаимодействуют друг с другом.
Термолак – это не новинка в бьюти-мире, но очень удобный вариант, если вам быстро надоедает однотонное покрытие.
Источник: 24 Канал
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