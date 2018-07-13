Что такое термолак и как он работает: видео

У вас была ситуация, когда вы пришли в маникюрный салон и не можете выбрать один цвет среди множества разных оттенков?

Из этой проблемы есть выход – лак, который меняет цвет от температуры.

Читайте также: Красный маникюр: 10 интересных идей

Как это работает?

"Ногти имеют один цвет при комнатной температуре, но если их окунуть в теплую воду, пигменты будут светлеть и менять цвет", – объясняет основатель бренда Doobys Nails Хейли Эдвардс в комментарии MarieClaire.com.

Допис, поширений Doobys Nails (@doobysnails) 11 Січ 2018 р. о 10:34 PST

Это выглядит как трюк фокусника, но на самом деле – это результат термочувствительных пигментов и красителей, которые взаимодействуют друг с другом.

Термолак – это не новинка в бьюти-мире, но очень удобный вариант, если вам быстро надоедает однотонное покрытие.

Допис, поширений Doobys Nails (@doobysnails) 9 Січ 2018 р. о 9:57 PST

Допис, поширений Doobys Nails (@doobysnails) 5 Січ 2018 р. о 8:31 PST

Допис, поширений користувачем @ameliacarhartt 18 Тра 2018 р. о 7:00 PDT

Допис, поширений Brewed Matter Photography (@brewedmatter) 6 Гру 2015 р. о 12:22 PST