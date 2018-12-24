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      Что такое вирус папилломы человека и как с ним бороться

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      Вирус папилломы
      Вирус папилломы / vkazivka.com

      Вирусом папилломы человека (ВПЧ) инфицированы более 80% людей, что делает его одним из самых распространенных возбудителей болезней, которые передаются половым путем. ВПЧ, с одной стороны, может быть вполне безвредным. С другой – оказаться крайне опасным.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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      По словам врача, большинство больных даже не догадываются, что инфицированы, поскольку ВПЧ может никогда и не проявить себя. Среди выраженных признаков ВПЧ – появление бородавок на руках и ногах и генитальных бородавок (кондилом). Вирус папилломы приводит к раку шейки матки (РШМ) и другим онкологическим заболеваниям.

      Типы ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 и 82 относятся к канцерогенным типам вируса "высокого риска". Они передаются половым путем и могут приводить к возникновению дисплазии шейки матки и рака шейки матки.

      Презервативы не устраняют риск заражения вирусом папилломы, а лишь снижают его.

      На сегодня лекарств для лечения этой инфекции нет. К счастью, в большинстве случаев, инфекция проходит быстро. Но если инфекция сохраняется, доступное лечение влияет лишь на патологические клетки, которые образуются в результате вируса.

       
      Акушер-гинеколог Ульяна Кравец
      “Каким образом выявить изменения, которые вызвал вирус? Надо пройти обследование кольпоскопию (осмотр шейки матки с проведением всех проб под специальным микроскопом), только так мы увидим есть ли какие-то изменения на шейке матки. Не будьте легкомысленны, пройдите комплексное обследование шейки матки”

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      Теги: Здоровье Советы Лечение Медицина Секс Женское здоровье
      Источник: 24 Канал
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