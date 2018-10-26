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      Что-то пошло не по сценарию: озвучена новая сенсационная версия трагедии в Керчи

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      Колледж в Керчи, где произошла трагедия
      Колледж в Керчи, где произошла трагедия / Фото из открытых источников

      Предположительно, на территории политехнического колледжа в Керчи, где 17 октября произошла массовая бойня, велась перестрелка между двумя вооруженными группами.

      Об этом на совей странице в Facebook написал координатор "Информационного сопротивления", украинский военный и политический журналист Дмитрий Тымчук.

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      По мнению Тымчука, еще до начала массовой бойни в колледж Керчи оперативно прибыла группа спецназа, вероятно, "Росгвардии" или подразделения ГРУ, дислоцированного в Крыму.

      "Параллельно прибыла группа сотрудников керченского отдела ФСБ, приняла спецназ за террористов и вступила с ними в огневой контакт. В ходе непродолжительной перестрелки между сотрудниками ФСБ и спецназом (ГРУ или "Росгвардии"), последние отступили к зданию колледжа, где забаррикадировались в ближайшем помещении. При этом сотрудники ФСБ продолжали вести огонь на поражение в направлении колледжа", – отмечает журналист.

      По его словам, источники "Информационного сопротивления" в Крыму сообщают, что в здании колледжа прогремело два взрыва различной мощности, а большинство погибших и пострадавших получили ранения именно из нарезного огнестрельного оружия, а не помпового ружья, из которого вел огонь Росляков.

      Организаторы теракта на определенном этапе поняли, что события развиваются не по сценарию, исполнитель вышел из-под контроля и его физическую ликвидацию необходимо проводить на объекте, а не после выхода в условленное место, чтобы он не попал живым или раненым в руки ФСБ или МВД,
      – уверен Тымчук.

      Как отмечает он, эта версия прекрасно объясняет ступор, в котором сразу после трагедии оказались пропагандисты Кремля.

      "Им не дали четких указаний относительно освещения ситуации, поэтому версии все время менялись", – добавил Тымчук.

      Напомним, по официальной версии россиян, 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков взорвал взрывчатку в своем учебном заведении и из автомата расстрелял людей. В результате массовой бойни погиб 21 человек, около полусотни человек оказались на больничных койках.

      хроника событий
       
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      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Керчь Теракт в колледже в Керчи
      Источник: 24 канал
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