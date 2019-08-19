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      Что учесть перед тем, как обустроить комнату на балконе: топ-3 совета

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      3 совета, как обустроить уютное пространство на балконе
      3 совета, как обустроить уютное пространство на балконе / onekindesign.com

      Лето – идеальная пора, чтобы проводить больше времени на свежем воздухе. А балкон может стать прекрасным местом, чтобы делать это не выходя из дома.

      Недвижимость 24 уже писала о советах, как сделать балкон любимым местом для отдыха дома.

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      Однако перед тем, как браться за дизайн интерьера и подбирать элементы декора, стоит реально оценить практические параметры, которые помогут превратить небольшое пространство в еще одну полноценную комнату в вашем доме, пишет 3m2.

      1. Размеры

      Если в ваших планах превратить балкон в полноценную спальню, а его площадь не более 3 квадратных метров, скорее всего, придется смириться с реальностью и рассмотреть другие варианты.

      Небольшой по площади балкон подойдет разве что для того, чтобы обустроить гостевое место для ночлега с кроватью-трансформером. При этом балкон придется хорошо утеплить, чтобы не простудиться, если кому-нибудь придется здесь ночевать.

      балкон декор дизайн поради
      Небольшой балкон лучше превратить в зону для работы или отдыха

      2. Объем работ

      После того, как вы окончательно определились, какую зону хотите видеть на вашем балконе, обязательно визуализируйте картинку. При необходимости обратитесь за помощью к профессиональным дизайнерам, чтобы продумать и прорисовать все до мелочей – от расположения мебели до цвета стен.

      При обустройстве ограниченного пространства, следует подходить рационально к использованию каждого метра квадратного, пытаясь избежать хаотического захламления.

      балкон ідеї дизайн декор
      Избегайте хаотического загромождения на балконе

      3. Правильно подберите материалы

      Балкон, как известно, одна из самых прохладных частей дома. Перед тем, как затевать там ремонт, подумайте о дополнительном утеплении, установке полов с подогревом и при необходимости предусмотрите дополнительный источник тепла.

      Определитесь, в каком стиле хотите видеть комнату на балконе. Хорошим вариантом может стать лофт, скандинавский стиль или вечная классика.

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      Отталкиваясь от этого, подсчитайте смету, подберите материалы и проконсультируйтесь со специалистом.

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      Теги: Новости недвижимости Советы Идеи для интерьера Дизайн Декор и дом
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 августа
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