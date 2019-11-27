Что Украина будет делать с газом, который получит без контракта с Россией

Украина не будет пользоваться газом, который будет хранить в своих подземных газохранилищах до оформления. Цель таких действий – не напугать, а успокоить Европу.

Такая ситуация продлится, пока все не оформят документально. Об этом рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, пишет Укринформ.

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Он анонсировал, что газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища как "газ неопределенного собственника".

Мы говорим, что не будем перекрывать поток газа, если он будет идти из России без документального оформления. Мы говорим что мы будем способствовать тому чтобы, все же этот газ попал в пункт назначения,

– объяснил Витренко.

Исполнительный директор "Нафтогаза" пояснил, что Украина не перекрывает газ из России. Таким образом вместо этого демонстрирует, что является надежным транзитером газа.

"Поэтому нет никаких оснований считать, что мы каким-то образом изменим нашу политику быть надежным транзитером газа", – подчеркнул он.

"Будем надежно хранить газ и ждать оформления"

Витренко добавил, что страна готова к тому, если Россия перестанет прокачивать газ с начала января следующего года, "как они иногда любят это делать, на телевидение с прикручиванием вентиля". Тогда же Украина "посмотрит телевидение и будет делать свою работу" – арбитраж, взыскание в судах по всему миру.

Однако если газ будет идти, тогда Украина будет его надежно хранить и ждать документального оформления, работая с партнерами и способствуя разрешению этой ситуации.

Мы не будем его красть, мы не будем его обратно отправлять, мы не будем перекрывать, не будем факелы какие-то там зажигать... Мы будем его надежно хранить и ждать документального оформления. Это то, что делают цивилизованные нормальные люди, которыми мы являемся,

​– заявил Витренко.

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что украинская сторона будет "очень гибкой" и ждать, при этом надежно сохраняя этот газ, чтобы все же произошло документальное оформление. Тогда газ был направлен туда, куда должен быть доставлен.

В" Нафтогазе "заявляли, что сейчас Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда метров кубических. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов кубических метров.

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