Что украинцы думают о мире на Донбассе и на какие компромиссы готовы идти: результаты опроса

Украинцы считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы. Правда, жители Украины готовы идти не на все компромиссы. А наиболее эффективными мерами для достижения мира украинцы считают восстановление нормальной жизни на освобожденных территориях и международное давление на Россию.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования общественного мнения, который провели Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, передает официальный сайт Фонда "Демократические инициативы".

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Мир и компромиссы

Согласно результатам опроса, 14% украинцев считают, что ради мира стоит соглашаться на любые компромиссы. Если сравнивать с июнем 2019 года, количество сторонников такого мнения уменьшилось на 6%. В то же время 58,5% опрошенных придерживаются точки зрения, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все. К слову, в июне эта цифра составляла 49%.

Социологи подчеркивают, что позиция "идти на компромиссы, но не на все" преобладает во всех регионах: Западном (57%), Центральном (53%), Южном (60%), Восточном (67%). На любые компромиссы более склонны идти люди в Южном (24%) и Восточном (18%) регионах и значительно меньше – в Центральном (10%) и Западном (13%) регионах. Интересно, что на западе (29%) и в центре (20%) сравнительно больше тех, кто думают, что мир на Донбассе может установиться только с позиции силы – когда одна из сторон победит.

На любые компромиссы больше всего готовыми избиратели "Оппозиционной платформы – За жизнь" (около 33%), чуть меньше – избиратели "Слуги народа" (около 14%), меньше всего – "Европейской солидарности" (всего около 5%).

Насколько готовы украинцы идти на компромиссы с Россией и боевиками

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На какие компромиссы не пойдут украинцы

Как и раньше украинцы считают неприемлемыми большинство компромиссов, на которых настаивает Россия, со ссылкой на минские договоренности. Так, украинцы не воспринимают:

проведение выборов на условиях боевиков (66% против 16%),

амнистию всем участникам боевых действий против украинских войск (63% против 19%),

формирование силовых органов оккупированных территорий Донбасса только из местных представителей (56% против 21%).

Большей готовы идти на те или иные компромиссы отличаются юг и восток – 41% и 53,5%. Соответственно считают приемлемым закрепление в Конституции "особого статуса" Донбасса. В то же время для около 60% жителей этих регионов могут согласиться на нейтральный и внеблоковый статус Украины.

С предоставлением русскому языку статуса государственного согласны 51,5% на юге и 70% на Востоке. А 64-67% граждан в обоих регионах готовы на возобновление торговли с оккупированными территориями.



На какие компромиссы готовы идти украинцы относительно России и Донбасса

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Какие меры украинцы видят наиболее эффективными для восстановления мира

Наиболее эффективными мерами для достижения мира украинцы считают восстановление нормальной жизни на освобожденных территориях (32%) и международное давление на Россию (также 32%). Еще 15% выступают за предоставление "ДНР" и "ЛНР" особого статуса в пределах Украины. Важно, что около 22% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.



Что нужно сделать, чтобы на Донбассе установился мир: мнение украинцев

Людей опрашивали с 4 по 19 ноября. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на контролируемых Киевом территориях. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.