13:18
6 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      22:50, 5 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Что украинцы думают о мире на Донбассе и на какие компромиссы готовы идти: результаты опроса

      91 Читати новину українською
      Что думают украинцы о мире на Донбассе / "Громадський простір"

      Украинцы считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы. Правда, жители Украины готовы идти не на все компромиссы. А наиболее эффективными мерами для достижения мира украинцы считают восстановление нормальной жизни на освобожденных территориях и международное давление на Россию.

      Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования общественного мнения, который провели Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, передает официальный сайт Фонда "Демократические инициативы".

      Обратите внимание! Как украинцы относятся к переговорам Зеленского с Путиным – опрос

      Мир и компромиссы

      Согласно результатам опроса, 14% украинцев считают, что ради мира стоит соглашаться на любые компромиссы. Если сравнивать с июнем 2019 года, количество сторонников такого мнения уменьшилось на 6%. В то же время 58,5% опрошенных придерживаются точки зрения, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все. К слову, в июне эта цифра составляла 49%.

      Социологи подчеркивают, что позиция "идти на компромиссы, но не на все" преобладает во всех регионах: Западном (57%), Центральном (53%), Южном (60%), Восточном (67%). На любые компромиссы более склонны идти люди в Южном (24%) и Восточном (18%) регионах и значительно меньше – в Центральном (10%) и Западном (13%) регионах. Интересно, что на западе (29%) и в центре (20%) сравнительно больше тех, кто думают, что мир на Донбассе может установиться только с позиции силы – когда одна из сторон победит.

      На любые компромиссы больше всего готовыми избиратели "Оппозиционной платформы – За жизнь" (около 33%), чуть меньше – избиратели "Слуги народа" (около 14%), меньше всего – "Европейской солидарности" (всего около 5%).

      Опитування, українці, мир, Донбас, Кучерів, Демократичні ініціативи Насколько готовы украинцы идти на компромиссы с Россией и боевиками

      Интересно! Почти 60% украинцев поддерживают процесс разведения войск на Донбассе – опрос

      На какие компромиссы не пойдут украинцы

      Как и раньше украинцы считают неприемлемыми большинство компромиссов, на которых настаивает Россия, со ссылкой на минские договоренности. Так, украинцы не воспринимают:

      • проведение выборов на условиях боевиков (66% против 16%),
      • амнистию всем участникам боевых действий против украинских войск (63% против 19%),
      • формирование силовых органов оккупированных территорий Донбасса только из местных представителей (56% против 21%).

      Большей готовы идти на те или иные компромиссы отличаются юг и восток – 41% и 53,5%. Соответственно считают приемлемым закрепление в Конституции "особого статуса" Донбасса. В то же время для около 60% жителей этих регионов могут согласиться на нейтральный и внеблоковый статус Украины.

      С предоставлением русскому языку статуса государственного согласны 51,5% на юге и 70% на Востоке. А 64-67% граждан в обоих регионах готовы на возобновление торговли с оккупированными территориями.

      Опитування, українці, мир, Донбас, Кучерів, Демократичні ініціативи
      На какие компромиссы готовы идти украинцы относительно России и Донбасса

      К теме! У меня жуткое ощущение, – Зоя Казанжи о результатах опроса в ОРДЛО

      Какие меры украинцы видят наиболее эффективными для восстановления мира

      Наиболее эффективными мерами для достижения мира украинцы считают восстановление нормальной жизни на освобожденных территориях (32%) и международное давление на Россию (также 32%). Еще 15% выступают за предоставление "ДНР" и "ЛНР" особого статуса в пределах Украины. Важно, что около 22% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.

      Опитування, українці, мир, Донбас, Кучерів, Демократичні ініціативи
      Что нужно сделать, чтобы на Донбассе установился мир: мнение украинцев

      Людей опрашивали с 4 по 19 ноября. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на контролируемых Киевом территориях. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

      Рождественский пост в Украине 2019-2020: дата и традиции
      сегодня
      1849
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Социологическое исследование Операция Объединенных сил
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 День Збройних Сил України: "Без вас не було б нашого сьогодні та завтра"
      Повернись живим 280
      сегодня , 12:00 НАТО розділився на дві організації, – Politico
      Світові Медіа 930
      сегодня , 11:07 Цифры дня: сколько денег потратили украинцы в Черную пятницу
      Ірина Полицька 60
      сегодня , 10:10 Зеленский и другие политики поздравили военных с Днем ВСУ
      Ірина Кошанська 115
      сегодня , 08:40 Пожар в Одессе: какой урок нужно извлечь из этой трагедии
      Блог Соцмережі 612
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук