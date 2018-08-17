Что украинцы наиболее активно ищут на OLX – интересная инфографика

В течение первого полугодия 2018 года украинцы, которые пользуются смартфонами на Android, активно искали велосипед. При этом владельцы iPhone присматривали в OLX другой iPhone.

Об этом говорится в рейтинге OLX, передает itc.ua.

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ТОП-10 запросов с Android:

Велосипед – 17%; Диван – 13%; Квартира – 12%; Платье – 11%; Кроссовки – 8%; Рюкзак – 8%; Дом – 8%; Босоножки – 8%; Коляска – 7%; Ноутбук – 7%.

В свою очередь владельцы техники Apple на сайте искали как ни странно другие модели iPhone. Больше всего поисков приходится на модель iPhone 7 – более 60 тысяч запросов за первое полугодие 2018 года. Также пользователи iOS интересовались iPhone 6, iPhone X, iPhone 8 и iPhone 6s.

ТОП-10 запросов с iOS:

iPhone 7 – 15%; Nike – 13%; iPhone 6 – 11%; Adidas – 11%; Zara – 9%; iPhone Х – 9%; iPhone – 9%; iPhone 8 – 8%; iPhone 6s – 8%; Gucci – 7%.

Также владельцы смартфонов Apple искали одежду и спортивную обувь, запрашивая популярные бренды. В рейтинге также видим Nike и Adidas, а также Zara и Gucci.

Что украинцы ищут на OLX

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