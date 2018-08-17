Что украинцы наиболее активно ищут на OLX – интересная инфографика
В течение первого полугодия 2018 года украинцы, которые пользуются смартфонами на Android, активно искали велосипед. При этом владельцы iPhone присматривали в OLX другой iPhone.
Об этом говорится в рейтинге OLX, передает itc.ua.
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ТОП-10 запросов с Android:
- Велосипед – 17%;
- Диван – 13%;
- Квартира – 12%;
- Платье – 11%;
- Кроссовки – 8%;
- Рюкзак – 8%;
- Дом – 8%;
- Босоножки – 8%;
- Коляска – 7%;
- Ноутбук – 7%.
В свою очередь владельцы техники Apple на сайте искали как ни странно другие модели iPhone. Больше всего поисков приходится на модель iPhone 7 – более 60 тысяч запросов за первое полугодие 2018 года. Также пользователи iOS интересовались iPhone 6, iPhone X, iPhone 8 и iPhone 6s.
ТОП-10 запросов с iOS:
- iPhone 7 – 15%;
- Nike – 13%;
- iPhone 6 – 11%;
- Adidas – 11%;
- Zara – 9%;
- iPhone Х – 9%;
- iPhone – 9%;
- iPhone 8 – 8%;
- iPhone 6s – 8%;
- Gucci – 7%.
Также владельцы смартфонов Apple искали одежду и спортивную обувь, запрашивая популярные бренды. В рейтинге также видим Nike и Adidas, а также Zara и Gucci.
Что украинцы ищут на OLX
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