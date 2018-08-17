10:09
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 17°C
  • суббота
    30°C 18°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
  • понедельник
    28°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, 16 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Что украинцы наиболее активно ищут на OLX – интересная инфографика

330 Читати новину українською
Что украинцы активно ищут на OLX
Что украинцы активно ищут на OLX / igate.com.ua

В течение первого полугодия 2018 года украинцы, которые пользуются смартфонами на Android, активно искали велосипед. При этом владельцы iPhone присматривали в OLX другой iPhone.

Об этом говорится в рейтинге OLX, передает itc.ua.

Читайте также: В Украине — один из самых дешевых интернетов в мире: инфографика

ТОП-10 запросов с Android:

  1. Велосипед – 17%;
  2. Диван – 13%;
  3. Квартира – 12%;
  4. Платье – 11%;
  5. Кроссовки – 8%;
  6. Рюкзак – 8%;
  7. Дом – 8%;
  8. Босоножки – 8%;
  9. Коляска – 7%;
  10. Ноутбук – 7%.

В свою очередь владельцы техники Apple на сайте искали как ни странно другие модели iPhone. Больше всего поисков приходится на модель iPhone 7 – более 60 тысяч запросов за первое полугодие 2018 года. Также пользователи iOS интересовались iPhone 6, iPhone X, iPhone 8 и iPhone 6s.

ТОП-10 запросов с iOS:

  1. iPhone 7 – 15%;
  2. Nike – 13%;
  3. iPhone 6 – 11%;
  4. Adidas – 11%;
  5. Zara – 9%;
  6. iPhone Х – 9%;
  7. iPhone – 9%;
  8. iPhone 8 – 8%;
  9. iPhone 6s – 8%;
  10. Gucci – 7%.

Также владельцы смартфонов Apple искали одежду и спортивную обувь, запрашивая популярные бренды. В рейтинге также видим Nike и Adidas, а также Zara и Gucci.

Что украинцы ищут на OLX

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: iPhone Android Apple Техно Интернет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
H&M в Украине: что следует знать о бренде
сегодня, 10:02 H&M в Украине: что следует знать о бренде
Яніна Ткачук
Кузьме "Скрябину" было бы 50: кого мы потеряли
сегодня, 09:04 Кузьме "Скрябину" было бы 50: кого мы потеряли
Настя Сукач 9 2319
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Пастка із діалогом, або Як Захід підштовхує Путіна до агресії
сегодня, 08:30 Пастка із діалогом, або Як Захід підштовхує Путіна до агресії
Богдан Яременко
Как политика Эрдогана ведет к всемирному экономическому кризису
16 августа, 23:00 Как политика Эрдогана ведет к всемирному экономическому кризису
Іван Яковина
Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция
 30 мая , 16:02
В Gmail появилась новая функция, которая пригодится каждому пользователю
 24 мая , 09:02
Бесплатные VPN могут быть опасными
 31 мая , 14:02
Почему Rozetka не продает продукцию Apple – резонансное заявление руководителя компании
 13 августа , 17:06
Дополнения к играм серии Battlefield разработчики раздают бесплатно
 1 августа , 20:08
Qualcomm объявила дату выпуска автомобиля с поддержкой 5G
 30 июля , 18:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук