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Что увеличивает риск развития диабета: ответ ученых

138 Читати новину українською
Периодическое голодание
Периодическое голодание / home-care-plus.com

Ученые из Бразилии провели исследование и установили, что периодическое голодание может ухудшить работу поджелудочной железы и увеличить риск развития диабета.

Об этом говорится в заявлении ученых на ежегодном собрании Европейского общества эндокринологии.

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Голодание через день снижает действие инсулина, в результате чего увеличивает риск развития диабета 2 типа. Такие диеты могут быть связаны с долгосрочными рисками для здоровья.

Ученые в течение 3 месяцев исследовали крыс, которые периодически подвергались голоданию. Они ничего не ели за день. У грызунов зафиксировали снижение массы тела, однако ученые также обнаружили увеличение брюшной жировой ткани.

После эксперимента ученые заметили, что клетки, которые продуцируют инсулин, получили повреждения. Также обнаружили маркеры резистентности к инсулину и увеличение уровня свободных радикалов.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала напитки, которые могут вызвать ожирение, диабет 2 типа и кариес у детей.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Диеты Лечение Диабет
Источник: 24 Канал
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