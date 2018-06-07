Что увеличивает риск сердечных приступов и убивает: кардиологи назвали условие

Кардиологи установили, что наступление холодов не только повышает вероятность сердечного приступа или инфаркта, но и чаще убивает людей из группы риска.

Об этом они заявили на ежегодной встрече Британского сообщества кардиологов в Манчестере, пишет The Sun.

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Ученые изучили статистику за последние четыре года из центральной городской больницы Лидса. За это время в кардиологическое отделение попали более 4 тысяч жителей Великобритании, некоторые из них пережили серьезные инфаркты или остановку сердца.

Ученые проанализировали и установили, что пациенты, которые обращались в клинику с ноября по апрель, умирали примерно в полтора раза чаще, чем другие сердечники.

Каждый третий сердечный приступ заканчивался полной остановкой сердца в холодный период, а в теплый – каждый четвертый.

К слову, ученые связали молекулы зеленого чая со снижением риска развития рака и нейродегенеративных заболеваний.

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