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Что увеличивает риск сердечных приступов и убивает: кардиологи назвали условие

227 Читати новину українською
Наступления холодов повышает вероятность сердечного приступа
Наступления холодов повышает вероятность сердечного приступа / res.cloudinary.com

Кардиологи установили, что наступление холодов не только повышает вероятность сердечного приступа или инфаркта, но и чаще убивает людей из группы риска.

Об этом они заявили на ежегодной встрече Британского сообщества кардиологов в Манчестере, пишет The Sun.

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Ученые изучили статистику за последние четыре года из центральной городской больницы Лидса. За это время в кардиологическое отделение попали более 4 тысяч жителей Великобритании, некоторые из них пережили серьезные инфаркты или остановку сердца.

Ученые проанализировали и установили, что пациенты, которые обращались в клинику с ноября по апрель, умирали примерно в полтора раза чаще, чем другие сердечники.

via GIPHY

Каждый третий сердечный приступ заканчивался полной остановкой сердца в холодный период, а в теплый – каждый четвертый.

К слову, ученые связали молекулы зеленого чая со снижением риска развития рака и нейродегенеративных заболеваний.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение исследования Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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