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      Что в Украине подорожало и подешевело в декабре: перечень товаров и услуг

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      Какие продукты в Украине подорожали и подешевели
      Какие продукты в Украине подорожали и подешевели / 24 канал

      По сравнению с ноябрем 2018 года, в декабре в Украине цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%. Больше всего (на 16,5%) из-за сезонности подорожали овощи.

      Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

      Так, на 3,2-1,6% выросли цены на молоко, молочные продукты, макаронные изделия, масло и хлеб.

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      В то же время на 1,4-0,5% подешевели рис, яйца, сахар, фрукты и свинина.

      Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,75%. Главной причиной подорожания является повышение цен на сжиженный газ – на 3,2%, тарифов на горячую воду, отопление – на 2,1%, канализацию – на 0,8%, водоснабжение, содержание домов и придомовых территорий – на 0,6% .

      Что касается стоимости проезда в общественном транспорте, то она в целом снизились на 1,6%. Все из-за удешевления топлива и масел на 6% ввиду резкого снижения цен на мировом рынке нефти.

      Однако проезд в автодорожном пассажирском транспорте подорожал на 2,5%.

      К слову, в 2019 году украинцам следует ожидать подорожания мяса, картофеля и черного хлеба.

      Теги: Новости Украины Транспорт Министерство экономического развития и торговли Деньги Коммунальные услуги Цены
      Источник: 24 канал
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