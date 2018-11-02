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      Что вам до моих танцев? – Леся Никитюк резко ответила всем хейтерам

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      "Танцы со звездами 2018" Леся Никитюк
      "Танцы со звездами 2018" Леся Никитюк / Соцсети

      Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас участвует в шоу "Танцы со звездами 2018", получает немало критики в отношении ее идеальных па. Хейтеры и звездные судьи засыпали ее комментариями, на что знаменитость мгновенно отреагировала.

      На днях звезда опубликовала в своем блоге неожиданное сообщение, в котором обращалась ко всем недоброжелателям в сети. Леся Никитюк призналась, что получила комментарий от которого была шокирована.

      Читайте также: "Танцы со звездами 2018": как завершился резонансный конфликт Леси Никитюк и Влада Ямы

      Пора ломать ребра, как Оксана Марченко, или красиво уйти, как Комаров,
      – написала одна из пользователей сети.

      Такой совет изрядно огорчил и шокировал Лесю Никитюк. Звезда сразу же отреагировала на возмутительные слова хэйтера, отметив, что такие люди – позор Украины.

      "Для меня шок, что в Украине есть такие люди! Это надо было мне столько стран облетать, чтобы аж в родной получать такие комментарии! Уважаемая Светлана Горелько, я считаю, что такие люди, как вы – позор украинской нации! Что вам до моих танцев? Зацепила вас или вам так захотелось ребра сломанные мои увидеть Просто нет слов", – огорченно написала Леся Никитюк.

      К слову, за время прямых эфиров "Танцы со звездами 2018" Леся Никитюк стала одной из самых эффектных участниц на паркете. Телеведущая умело применяет юмор в постановках и демонстрирует эффектные номера. Несмотря на это, многие украинцы считают, что именно Леся Никитюк должна была покинуть шоу в 10 прямом эфире: за ее кандидатуру проголосовали более 30% читателей LifeStyle 24.

      Напомним, что это не первый конфликт, в который попадала телеведущая. В начале нового сезона шоу "Танцы со звездами" между Владом Ямой и своенравной Лесей Никитюк разгорелся спор. В третьем прямом эфире телеведущая заявила, что судье надо "закрывать рот". Ранее же Влад Яма сравнил одну из поддержек Леси Никитюк с лестницей, что возмутило не только звезду, но и сеть. Телеведущая отнюдь не собиралась мириться с таким поведением хореографа: она записала видеообращение, в котором назвала комментарии мужчину некорректными. В свою очередь Влад Яма объяснил, что должен не только хвалить танцовщиков, но и критиковать их.

      Впоследствии именно низкие оценки от членов жюри заставили Лесю Никитюк задуматься о выходе из проекта. Однако неистовая поддержка зрителей не позволила ей сдаться и подвести своих поклонников.

      Теги: Новости Украины Леся Никитюк LifeStyle Скандал
      Источник: 24 канал
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