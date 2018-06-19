Что вдвое увеличивает риск инсульта: ответ ученых

Чаще умирают от ишемической болезни сердца и инсульта мужчины и женщины, которые не были в браке, развелись или овдовели.

Риск смертности от коронарной болезни сердца достигает 42%, а от инсульта – 55%, пишет MedicalXpress.

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У людей, которые не были женаты, разведены или овдовели, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличился на 42%, а коронарной болезни – на 16%.

Ученые из Великобритании проанализировали 34 исследования, которые проводились в 1963-2015 годах и были посвящены связи между семейным положением и здоровьем. В общем ученые проанализировали данные 2 миллионов человек от 42 до 77 лет.

По данным ученых, брак способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, а также преждевременной смерти.

Также удалось выяснить, что развод увеличивает риск развития сердечных болезней на 35% как у мужчин, так и у женщин.

Все потому, что женатые люди скорее замечают проблемы и вовремя обращаются за помощью к врачу. Они также лучше придерживаются графика приема лекарств и имеют крепкие социальные связи.

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