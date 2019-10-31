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      Что влияет на безопасность Украины: Во Львове состоялся форум по безопасности

      26 Читати новину українською
      Форум по безопасности во Львове
      Форум по безопасности во Львове / tyzhden.ua

      Российская агрессия, разведение войск и продолжение российско-украинской войны. Именно эти темы обсуждают международные эксперты на Львовском форуме, который сегодня начался. Главными угрозами для Украины называют возможную морскую эскалацию со стороны Кремля, а еще – внутренние политические споры.

      Уже второй раз на львовский форум по безопасности приезжает экс-командующий войск НАТО в Европе Бен Ходжес. Он подчеркнул, что несмотря на разведение войск, Кремль вряд ли хочет мирного урегулирования ситуации на Востоке Украины. Так по мнению эксперта одна из главных угроз – это то, что Москва может начать давить на украинском побережье Черного моря.

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      Украина, а также ее морские соседи – это Румыния и Грузия, имеют общую задачу сохранить свободу навигации в море. А Запад, вместе с тем, должен вмешаться и прекратить незаконные российские действия в Черном море. Речь идет прежде всего о создании так называемых квадратов, где украинским военным запрещают проводить учения.

      Стратегически самая большая угроза, что Запад перестанет давить на Российскую Федерацию, на Кремль. И перестанет заставлять их соблюдать договоренности,
      – пояснил бывший командующий войсками НАТО в Европе Бен Ходжес.

      "И здесь Германия имеет очень важную роль. Потому что факт, что мы говорим о формуле Штайнмайера, а он бывший министр и нынешний президент. Это возлагает на Германию большое обязательство привести Россию к ответственности", – добавил Бен Ходжес.

      Говорили эксперты также и о разведении войск в Золотом. Говорят, что вряд ли Кремль прекратит боевые действия. Такой вывод сделали из общей истории двух стран. Также из возможных последствий называют эксперты и дислокацию Вооруженных сил Украины на невыгодны позиции перед зимой.

      Смотрите прямое включение корреспондентов 24 канала с форума по безопасности во Львове:

       

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      Автор: София Трощук
      Теги: Новости Львова Новости Украины Форум безопасности во Львове
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