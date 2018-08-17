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Что влияет на долголетие: ученые удивили заявлением

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Какой фактор влияет на долголетие
Какой фактор влияет на долголетие / events.huddol.com

Американские ученые установили фактор, который влияет на долгую продолжительность жизни женщин.

Ученые из Школы медицины Сан-Диего при Калифорнийском университете исследовали информацию о более 22 тысячах женщинах, пишет MedicalXpress.

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Эксперимент показал, что у женщин, матери которых жили не менее 90 лет, шанс на долгую жизнь увеличивается на 25%.

Довге життя матері збільшує шанс на довше життя жінки

Долгую жизнь матери увеличивает шанс на долгую жизнь женщины

Более того, ученые заявляют, что речь идет о жизни без тяжелых болезней вроде инсульта, диабета, рака и серьезных переломов.

В случае если отец и мать достигли возраста 90 лет, шанс женщины достичь этого возраста увеличивается до 38%. В то же время, ученые не обнаружили тенденции долгожительства среди женщин, у которых до 90 лет дожил только отец.

Як впливає те, що батьки жінки дожили до 90 років

Как влияет то, что родители женщины дожили до 90 лет

На продолжительность жизни влияет комбинация факторов окружающей среды, образа жизни и генетики.

К слову, ложь не только ставит под угрозу отношения с другими людьми, но и негативно влияет на того, кто обманывает.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Долголетия
Источник: 24 Канал
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