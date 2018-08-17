Что влияет на долголетие: ученые удивили заявлением

Американские ученые установили фактор, который влияет на долгую продолжительность жизни женщин.

Ученые из Школы медицины Сан-Диего при Калифорнийском университете исследовали информацию о более 22 тысячах женщинах, пишет MedicalXpress.

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Эксперимент показал, что у женщин, матери которых жили не менее 90 лет, шанс на долгую жизнь увеличивается на 25%.

Долгую жизнь матери увеличивает шанс на долгую жизнь женщины

Более того, ученые заявляют, что речь идет о жизни без тяжелых болезней вроде инсульта, диабета, рака и серьезных переломов.

В случае если отец и мать достигли возраста 90 лет, шанс женщины достичь этого возраста увеличивается до 38%. В то же время, ученые не обнаружили тенденции долгожительства среди женщин, у которых до 90 лет дожил только отец.

Как влияет то, что родители женщины дожили до 90 лет

На продолжительность жизни влияет комбинация факторов окружающей среды, образа жизни и генетики.

К слову, ложь не только ставит под угрозу отношения с другими людьми, но и негативно влияет на того, кто обманывает.

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