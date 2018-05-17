Что влияет на либидо: интересные факты

Поскольку желание является двигателем сексуальности, немало именно от него зависит – каким будет секс. Ученые рассказали, какие факторы влияют на формирование либидо.

Как известно, либидо – основное проявление сексуальности, и есть несколько факторов, которые на него влияют, передает Zhyvyaktyvno.

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Британские ученые выяснили, что сила либидо ребенка закладывается еще в утробе матери, поэтому в семье страстных родителей родится малыш с похожим темпераментом. Поэтому в формировании либидо немало играет наследственность.

Также на желание влияют гормоны эстроген и тестостерон. Изменения гормонального фона оказывают значительное влияние на интенсивность либидо. Уровень либидо у женщин достигает кульминации в период перед овуляцией.

После рождения ребенка в организме женщины возрастает гормон пролактин, который серьезно снижает либидо, из-за чего у пары часто возникают проблемы с сексом.

Влияют на либидо индивидуальные особенности: антропологические особенности человека, климатические условия, обмен веществ.

Недавние исследования ученых показали интересную статистику: невысокие и худые имеют более сильное сексуальное желание, чем высокие и полнотелые люди. То же самое и с климатом – тепло повышает либидо, чем прохладный климат.

Возраст также способствует повышению либидо, ведь с годами приходит и опыт.

И да, сексуальность напрямую зависит от того, что вы едите. Для повышения либидо сексологи советуют есть овощи, зелень (сельдерей, петрушку, укроп), фрукты, рис, макароны из твердых сортов пшеницы и пить красное сухое вино.