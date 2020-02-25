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      Что влияет на размер субсидии: объяснение Минсоцполитики

      - Читати новину українською
      Что влияет на размер субсидии / ubr.ua

      Механизм субсидий предусматривает компенсацию затрат человека на оплату коммунальных услуг. Размер такого возмещения зависит от тарифа, условий проживания и доходов семьи.

      При оформлении помощи используют гибкий индивидуальный подход, заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба министерства.

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      Как говорит заместитель министра, счет за жилищно-коммунальные услуги – вещь индивидуальная.

      Мы можем говорить про средние показатели, но не надо забывать о том, что счет состоит из двух величин, а именно из тарифа за услугу и количества потребленной услуги,
      – отметил Музыченко.

      Кроме того, на размер субсидии влияют такие факторы:

      • условия проживания человека (параметры тех услуг, которые человек использует);
      • цена и тариф, которые устанавливает соответствующий орган для конкретного вида услуги;
      • доходы членов домохозяйства.

      По словам Музыченко, индивидуальный подход заключается в том, что каждая семья имеет определенный индивидуальный процент платежа, который уплачивается в соответствии с доходами.

      Также человек в любое время может выбрать форму получения выплат – наличную или безналичную. "Сейчас 95% получателей субсидий получают их в наличной форме", – отметил заместитель министра.

      Обратите внимание! В госбюджете 2020 года предусмотрено 47,6 миллиарда гривен на выплату льгот и субсидий по жилищно-коммунальным услугам. Для сравнения в 2019 году на эти цели выделили 46,4 миллиарда гривен. Средний размер субсидии составляет примерно 1200 гривен, льготы – 750 гривен.

      пеня
      Формула начисления пени за несвоевременную уплату комуслуг / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Тарифы Деньги Субсидии Министерство социальной политики
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