Что влияет на размер субсидии: объяснение Минсоцполитики

Механизм субсидий предусматривает компенсацию затрат человека на оплату коммунальных услуг. Размер такого возмещения зависит от тарифа, условий проживания и доходов семьи.

При оформлении помощи используют гибкий индивидуальный подход, заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба министерства.

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Как говорит заместитель министра, счет за жилищно-коммунальные услуги – вещь индивидуальная.

Мы можем говорить про средние показатели, но не надо забывать о том, что счет состоит из двух величин, а именно из тарифа за услугу и количества потребленной услуги,

– отметил Музыченко.

Кроме того, на размер субсидии влияют такие факторы:

условия проживания человека (параметры тех услуг, которые человек использует);

цена и тариф, которые устанавливает соответствующий орган для конкретного вида услуги;

доходы членов домохозяйства.

По словам Музыченко, индивидуальный подход заключается в том, что каждая семья имеет определенный индивидуальный процент платежа, который уплачивается в соответствии с доходами.

Также человек в любое время может выбрать форму получения выплат – наличную или безналичную. "Сейчас 95% получателей субсидий получают их в наличной форме", – отметил заместитель министра.

Обратите внимание! В госбюджете 2020 года предусмотрено 47,6 миллиарда гривен на выплату льгот и субсидий по жилищно-коммунальным услугам. Для сравнения в 2019 году на эти цели выделили 46,4 миллиарда гривен. Средний размер субсидии составляет примерно 1200 гривен, льготы – 750 гривен.



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