Что влияет на развитие депрессии в будущем
Американские ученые исследовали, что увеличенное количество тучных клеток (клеток нейроимунной системы) свидетельствует о повышенном риске депрессии в будущем.
Об этом пишет ScienceDaily.
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В эксперименте авторы сравнивали травмированных и не травмированных крыс, разделяя их по половому признаку. Ученые считали травмой то, что детенышей грызунов отлучали от матери на длительные промежутки.
Это один из типов белых клеток крови, являющихся частью иммунной системы. Они играют большую роль в заживлении ран, в процессе выработки новых кровеносных сосудов, воспалительных процессах. Чрезмерная активация тучных клеток может привести к таким состояниям, как насморк, зуд, анафилактический шок.
Тучные клетки могут влиять на поведение человека, особенно после детской травмы.
По словам ученых, крысы, которые испытали стресс, имели на 30% больше тучных клеток, чем крысы, которых не отлучали. При этом количество мастоцитов (тучных клеток) у самцов преобладало над показателем самок. Ученые убеждены, что это соотносится с тем фактом, что мужчины в обществе более склонны к детским травмам.
Увеличенное количество мастоцитов приводит к изменениям в мозге и депрессиям. Дальнейшие усилия ученых будут направлены на то, чтобы проверить эту гипотезу.
Это заболевание, которое характеризуется постоянным состоянием грусти и печали (не менее двух недель). Во время депрессии человек теряет интерес к любой работе, которая обычно приносила удовольствие, а также неспособен делать повседневные дела.
Просто плохое настроение один раз в месяц с весомой причиной или без нее нельзя сразу называть депрессией.
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