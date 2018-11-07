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      Что влияет на развитие депрессии в будущем

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      Что влияет на развитие депрессии в будущем
      Что влияет на развитие депрессии в будущем / classicalfm.ca

      Американские ученые исследовали, что увеличенное количество тучных клеток (клеток нейроимунной системы) свидетельствует о повышенном риске депрессии в будущем.

      Об этом пишет ScienceDaily.

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      В эксперименте авторы сравнивали травмированных и не травмированных крыс, разделяя их по половому признаку. Ученые считали травмой то, что детенышей грызунов отлучали от матери на длительные промежутки.

       
      Тучные клетки  – что это?

      Это один из типов белых клеток крови, являющихся частью иммунной системы. Они играют большую роль в заживлении ран, в процессе выработки новых кровеносных сосудов, воспалительных процессах. Чрезмерная активация тучных клеток может привести к таким состояниям, как насморк, зуд, анафилактический шок.

      Тучные клетки могут влиять на поведение человека, особенно после детской травмы.


      По словам ученых, крысы, которые испытали стресс, имели на 30% больше тучных клеток, чем крысы, которых не отлучали. При этом количество мастоцитов (тучных клеток) у самцов преобладало над показателем самок. Ученые убеждены, что это соотносится с тем фактом, что мужчины в обществе более склонны к детским травмам.

      via GIPHY

      Увеличенное количество мастоцитов приводит к изменениям в мозге и депрессиям. Дальнейшие усилия ученых будут направлены на то, чтобы проверить эту гипотезу.

       
      Депрессия – что это?

      Это заболевание, которое характеризуется постоянным состоянием грусти и печали (не менее двух недель). Во время депрессии человек теряет интерес к любой работе, которая обычно приносила удовольствие, а также неспособен делать повседневные дела.

      Просто плохое настроение один раз в месяц с весомой причиной или без нее нельзя сразу называть депрессией.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Психология Здоровье исследования Депрессия
      Источник: 24 Канал
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