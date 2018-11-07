Что влияет на развитие депрессии в будущем

Американские ученые исследовали, что увеличенное количество тучных клеток (клеток нейроимунной системы) свидетельствует о повышенном риске депрессии в будущем.

Об этом пишет ScienceDaily.

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В эксперименте авторы сравнивали травмированных и не травмированных крыс, разделяя их по половому признаку. Ученые считали травмой то, что детенышей грызунов отлучали от матери на длительные промежутки.

Тучные клетки – что это? Это один из типов белых клеток крови, являющихся частью иммунной системы. Они играют большую роль в заживлении ран, в процессе выработки новых кровеносных сосудов, воспалительных процессах. Чрезмерная активация тучных клеток может привести к таким состояниям, как насморк, зуд, анафилактический шок. Тучные клетки могут влиять на поведение человека, особенно после детской травмы.



По словам ученых, крысы, которые испытали стресс, имели на 30% больше тучных клеток, чем крысы, которых не отлучали. При этом количество мастоцитов (тучных клеток) у самцов преобладало над показателем самок. Ученые убеждены, что это соотносится с тем фактом, что мужчины в обществе более склонны к детским травмам.

Увеличенное количество мастоцитов приводит к изменениям в мозге и депрессиям. Дальнейшие усилия ученых будут направлены на то, чтобы проверить эту гипотезу.

Депрессия – что это? Это заболевание, которое характеризуется постоянным состоянием грусти и печали (не менее двух недель). Во время депрессии человек теряет интерес к любой работе, которая обычно приносила удовольствие, а также неспособен делать повседневные дела. Просто плохое настроение один раз в месяц с весомой причиной или без нее нельзя сразу называть депрессией.

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