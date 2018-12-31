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      Что влияет на успех ребенка в чтении и математике

      34 Читати новину українською
      Что влияет на успех ребенка в чтении и математике
      Что влияет на успех ребенка в чтении и математике / imaginelearning.com

      Американские ученые из Техасского университета в Остине провели исследование и выяснили, что такие черты характера как интеллектуальная любопытство и уверенность, помогают ребенку достигать больших успехов в чтении, чем другие черты.

      Результаты исследования опубликовали в журнале Journal of Personality and Social Psychology.

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      Ученые проанализировали данные более тысячи близнецов в возрасте от 7,8 до 15,5 года. Они обнаружили прочную связь между исполнительным функционированием – способностью планировать, организовывать и выполнять задания – и умением читать и решать математические задачи. Ученые объясняют эту связь генетическими факторами.

      Що впливає на успіх дитини у читанні та математиці
      Что влияет на успех ребенка в чтении и математике

      Исследование показало, что дети с более высокими показателями исполнительного функционирования показали большее развитие в уровнях открытости, интеллектуального любопытства и уверенности. Такую связь ученые отнесли к общим генетическим факторам (60%) и факторам окружающей среды (40%).

      Вывод ученых: такие черты как интеллектуальное любопытство и уверенность, помогают достигать ребенку больших успехов в математике и чтении чем, черты, связанные с усердием, настойчивостью и добросовестностью.

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      Теги: Дети Здоровье
      Источник: 24 Канал
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