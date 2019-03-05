Что всплыло после расследования об "Укроборонпроме": анализируем

Оружейный позор. Восемь выводов по делу Гладковского из просмотра трех серий "Наші гроші".

1. Президент и генеральный прокурор фактически признали достоверность материалов журналистов. В интернете сторонники Порошенко пишут о "фейках", даже обвиняемый в расследовании сын Гладковского заявляет, что записи подделаны. Но официальные органы, сам президент и генпрокурор ничего не опровергают – а значит, материалы журналистов достоверны, и действительно получены из материалов уголовного дела. Достоверность материалов "Наші гроші" признает и "Укроборонпром". Разница только в выводах, которые делают стороны из этих фактов.

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2. Президент признал ответственность Олега Гладковского за правонарушения, о которых рассказали журналисты – и заместитель секретаря СНБО был 4 марта уволен с занимаемой должности. То есть вот эти все записки, распилы, откаты – все это правда, защищать своего друга в данном случае президент не стал. Хотя обычно он сохраняет приближенных на постах несмотря на все скандалы.

3. Судя по материалам из телефона, преступная группа действовала в составе Виталия Жукова, Андрея Рогозы и сына заместителя секретаря СНБО Гладковского Игоря. К деятельности преступной группы мог быть причастен Олег Гладковский – старший, нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин, и судя по всему – еще целый ряд различных должностных лиц.

Но чтобы утверждать, что в схемах участвовали руководители непосредственно – наверняка требуется больше фактов. Все-таки, де-факто, что Жуков и Рогоза стали фигурантами уголовного процесса, показывает, что они многое делали без всякого ведома руководства "Укроборонпрома" и других руководителей страны. Гладковский-младший в группировке не был, судя по всему, непосредственным организатором схем. Он был нужен как носитель имени папы, чтобы делать "крышу", на случай как раз вот таких расследований правоохранительных органов, мошенники понимали, что причастность сына ближайшего друга президента Порошенко к афере надежно защищает их от больших неприятностей.

4. Самое возмутительное, что дела против мошенников лежали без движения в Генеральной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро, и не передаются в суд уже два года. Не передавая дело в суд правоохранители помогали уйти Игорю Гладковскому от всякой ответственности, и скрывали его причастность к делу. Вся ответственность возлагалась на Жукова, Рогозу и подставных лиц. Хотя данные телефона и почты Жукова позволяли выдвинуть обвинения и против Гладковского и против ряда других лиц гораздо раньше.

5. Главное обвинение против группы Жукова, Рогозы, Гладковского – это не контрабанда. Мажоры провернули аферу на Харьковском бронетанковом заводе – заключили в сговоре с чиновниками сделку о продаже запасных частей на завод, которые на самом деле... хранились на соседнем складе! То есть под прикрытием имени Гладковского аферисты нагло ограбили "Укроборонпром", государство, завод, армию.

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6. Случай с поставками высотомеров для АН-26 показывает, что контрабанда техники осуществлялась абсолютно бесконтрольно, без всякого участия правоохранительных органов. "Укроборонпром" утверждает, что сделка была выгодной для государства, но в каком объеме упомянутые в сюжете 300 тысяч обналиченных долларов попали в государственный бюджет – информации пока нет.

7. Не знаю, как зовут следователей Главной военной прокуратуры, которые посмели открыть пять уголовных дел против группировки Гладковского, Жукова и Рогозы. Не знаю, кто из них посмел приобщить все данные из телефона Жукова – всю переписку и почту, к материалам уголовного дела. Но кто бы то ни был – это люди с характером, которые эти сенсационные материалы не продали и не уничтожили, а это достойно уважения.

8. Дело из военной прокуратуры забрали в НАБУ 1 марта 2017-го. То есть вся эта информация была известна НАБУ уже два года, все эти переписки, расписки, переговоры! Но детективы за это время, имея такие улики на руках, ничего не сделали, чтобы привлечь к ответственности Гладковского-младшего и выйти на его высокопоставленных покровителей. Неприкасаемые все-таки есть?

И даже когда сейчас в октябре 2018-го кто-то "слил" материалы уголовного дела в СМИ, НАБУ по-прежнему не делает никаких заявлений о достоверности представленных журналистами материалов. Надеюсь, НАБУ сделает в ближайшее время разъяснение этой ситуации, потому что дальнейшее молчание вызывает еще больше вопросов.

Что известно о хищениях в оборонном секторе Украины и при чем здесь Гладковский?



Команда "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала журналистское расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с сообщниками через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составлял не менее 250 миллионов гривен.



Авторы расследования утверждают, что к коррупционным операциям причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Соглашения организовывались через три главные фирмы-прокладки, одной из которых якобы выступал завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко.

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