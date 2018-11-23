Что вы не знали о легендарных братьях-хоккеистах с украинским происхождением Бабичах: факты

В 80-х годах имена братьев Бабичей гремели на всю Северную Америку. Они трижды сумели попасть в матчи всех звезд NHL, то есть в свое время были самыми звездными хоккеистами мира.

Уэйн – старший и запомнился зрителям эффектными драками на льду. Время от времени выяснял отношения настолько горячо, что и шлем слетал.

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Взрывной характер Уэйна не помешал ему в сезоне 1980-81 года забросить в ворота 54 шайбы и попасть на матч всех звезд НХЛ. Кстати, в той игре он встретился и со своим тезкой – Уэйном Гретцки, который в том сезоне опередил украинца только на один гол.

Младший Дэйв вырос с более спокойным нравом. Парень с детства играл так хорошо, что попал в НХЛ уже в первом круге драфта. Будучи на позиции защитника, он, тем не менее, мог удивить эффектным броском с середины площадки. Если старший брат сыграл 519 матчей, то Дэйв был настоящим ветераном – всего 19 лет в сильнейшей лиге мира и тысячи матчей, среди которых два – в матче всех звезд.

Повесив коньки на крюк, братья хоккей не оставили – Уэйн руководит закупающей организацией и ремонтирует хоккейное снаряжение для малообеспеченных детей. Дейв – тренирует местные команды и остается всеобщим любимцем Канады.



Братья Дэйв и Уэйн Бабичи

К примеру, каждый ноябрь сбривает свои культовые усы чтобы запустить их снова к акции Вусопад или Мовембер – когда мужчины в течение месяца отращивают усы и привлекают этим внимание к заболеваниям простаты. В 2016 году он вообще стал героем, когда вытащил девочку с обрыва и на руках пронес ее 35 минут к машине, чтобы доставить в больницу.

2018 года тоже стал особенным – мужчины приехали на родину своего деда – Илька. Перед поездкой Дэйв шутил, мол посмотрим, готовят в Украине вареники лучше, чем это делала его мама. Неизвестно превзошли ли ожидания вареники, но Уэйн признался, что перед следующим приездом сядут на диету, чтобы подготовиться к украинским застольям.

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Здесь они пробыли 10 дней, побывали на хоккейных соревнованиях, устроили мастер-классы и исследовали свои корни.

Если раньше в семье рассказывали, что дед родом из города Броды, то уже на месте выяснили, что на самом деле тот жил на 10 километров дальше – в селе Белявцы – и в Канаде организовал фермерское хозяйство очень подобное тому, которое было в Украине.

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