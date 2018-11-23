12:17
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Сделано в Украине
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Что вы не знали о легендарных братьях-хоккеистах с украинским происхождением Бабичах: факты

      Сделано в Украине 9 Читати новину українською

      В 80-х годах имена братьев Бабичей гремели на всю Северную Америку. Они трижды сумели попасть в матчи всех звезд NHL, то есть в свое время были самыми звездными хоккеистами мира.

      Уэйн – старший и запомнился зрителям эффектными драками на льду. Время от времени выяснял отношения настолько горячо, что и шлем слетал.

      Читайте также: Лучшие мотогонщики мира были шокированы: украинец Малик дважды установил необычный рекорд

      Взрывной характер Уэйна не помешал ему в сезоне 1980-81 года забросить в ворота 54 шайбы и попасть на матч всех звезд НХЛ. Кстати, в той игре он встретился и со своим тезкой – Уэйном Гретцки, который в том сезоне опередил украинца только на один гол.

      Младший Дэйв вырос с более спокойным нравом. Парень с детства играл так хорошо, что попал в НХЛ уже в первом круге драфта. Будучи на позиции защитника, он, тем не менее, мог удивить эффектным броском с середины площадки. Если старший брат сыграл 519 матчей, то Дэйв был настоящим ветераном – всего 19 лет в сильнейшей лиге мира и тысячи матчей, среди которых два – в матче всех звезд.

      Повесив коньки на крюк, братья хоккей не оставили – Уэйн руководит закупающей организацией и ремонтирует хоккейное снаряжение для малообеспеченных детей. Дейв – тренирует местные команды и остается всеобщим любимцем Канады.

      Брати Дейв та Вейн Бабичі
      Братья Дэйв и Уэйн Бабичи

      К примеру, каждый ноябрь сбривает свои культовые усы чтобы запустить их снова к акции Вусопад или Мовембер – когда мужчины в течение месяца отращивают усы и привлекают этим внимание к заболеваниям простаты. В 2016 году он вообще стал героем, когда вытащил девочку с обрыва и на руках пронес ее 35 минут к машине, чтобы доставить в больницу.

      2018 года тоже стал особенным – мужчины приехали на родину своего деда – Илька. Перед поездкой Дэйв шутил, мол посмотрим, готовят в Украине вареники лучше, чем это делала его мама. Неизвестно превзошли ли ожидания вареники, но Уэйн признался, что перед следующим приездом сядут на диету, чтобы подготовиться к украинским застольям.

      Читайте также: Как украинец попал в легендарную баскетбольную команду США

      Здесь они пробыли 10 дней, побывали на хоккейных соревнованиях, устроили мастер-классы и исследовали свои корни.

      Если раньше в семье рассказывали, что дед родом из города Броды, то уже на месте выяснили, что на самом деле тот жил на 10 километров дальше – в селе Белявцы – и в Канаде организовал фермерское хозяйство очень подобное тому, которое было в Украине.

      Больше о легендарных братьях Бабичах – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Спорт Новости США Хоккей Сделано в Украине
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      30 ноября , 18:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук