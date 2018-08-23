Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана

Сергей Жадан – один из самых известных украинских писателей современности. Без его творчества трудно себе представить современную литературу нашей страны. 23 августа писатель празднует свой день рождения – ему исполняется 44 года.

Сегодня Сергей Жадан известен не только как писатель, поэт и музыкант, но и как волонтер, общественный деятель и организатор литературно-художественных мероприятий. А что вы знаете о творчестве и жизни известного писателя?

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