Что вызывает варикозное расширение вен у беременных
Беременные женщины часто сталкиваются с таким заболеванием, как варикозное расширение вен. Все потому, что постепенно увеличивается нагрузка на всю венозную систему.
Основными симптомами варикоза является выпуклость вен, их изменение цвета, пишет "Мамоведия".
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Когда женщина беременна, то матка растет. Как результат, она давит на нижнюю полую вену, которая затрудняет кровообращение. Также беременная женщина испытывает заметную тяжесть в ногах, боль, отеки и пульсацию вен. Такие симптомы особенно ощутимы в конце дня, так как беременная женщина проводит много времени на ногах.
Во время беременности объем крови вдвое увеличивается, таким образом повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Также поднимается давление.
Отток венозной крови может осложнить и избыточный вес беременной. После этого на 29 неделе беременности или позже может возникнуть варикоз.
Такое заболевание, как правило, наследственное. Поэтому стоит узнать, не было ли у родственников варикозного расширения вен во время беременности.
К слову, во время беременности женщины часто сталкиваются с возникновением проблем со здоровьем. Наиболее распространенной из них является – боль в желудке.