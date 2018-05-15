Что вызывает варикозное расширение вен у беременных

Беременные женщины часто сталкиваются с таким заболеванием, как варикозное расширение вен. Все потому, что постепенно увеличивается нагрузка на всю венозную систему.

Основными симптомами варикоза является выпуклость вен, их изменение цвета, пишет "Мамоведия".

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Когда женщина беременна, то матка растет. Как результат, она давит на нижнюю полую вену, которая затрудняет кровообращение. Также беременная женщина испытывает заметную тяжесть в ногах, боль, отеки и пульсацию вен. Такие симптомы особенно ощутимы в конце дня, так как беременная женщина проводит много времени на ногах.



Во время беременности объем крови вдвое увеличивается, таким образом повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Также поднимается давление.



Отток венозной крови может осложнить и избыточный вес беременной. После этого на 29 неделе беременности или позже может возникнуть варикоз.





Такое заболевание, как правило, наследственное. Поэтому стоит узнать, не было ли у родственников варикозного расширения вен во время беременности.

К слову, во время беременности женщины часто сталкиваются с возникновением проблем со здоровьем. Наиболее распространенной из них является – боль в желудке.