Что взять с собой в дорогу: 5 продуктов, которые не испортятся

Эксперты советуют брать с собой в дорогу не слишком много продуктов, а больше налегать на воду. Однако существует небольшой перечень продуктов, которые имеют относительно длительный срок годности и не требуют хранения в мини-холодильнике.

Конечно, лучше когда у вас есть специальная бытовая техника для охлаждения, но если вы находиться в пути недолгий период, то такие советы вам обязательно пригодятся.

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Хлеб, выпечка и печенье – простые сухие продукты, которые могут перестоять горячую пору по меньшей мере 12 часов. Главное не выбирать начинки в булках и других хлебобулочных изделиях, которые имеют свойство портиться.

Фрукты – выбирайте только твердые плоды, чтобы они не помялись и быстро не испортились.

Свежие овощи – то же самое правило, что и в использовании фруктов. Тщательно их вымойте, высушите и положите в контейнер.



Сумка продуктов путешественника

Твердый сыр – это продукт вкусный, калорийный и сохраняет свою форму при умеренных температурах. Держите его в фольге или в пергаменте – так он дольше не расплавится и не пересохнет.

Вода – обязательный элемент вашего пайка, – возьмите минимум 1,5-2 л воды, чтобы предотвратить обезвоживание и отечности тела.