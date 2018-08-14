Что за рейтузы и трусы, – поклонники Надежды Дорофеевой раскритиковали ее образ

Певица Надежда Дорофеева, которая является одним из участников группы "Время и Стекло", вызвала шквал комментариев новым снимком. Но несмотря на положительные отзывы были и хейтеры, которые забросали звезду немалой критикой.

С уверенностью можно сказать, что Надежда Дорофеева является одной из самых популярных артисток украинского шоу-бизнеса. Феерическое участие в "Танцах со звездами", успешные видеоклипы, в частности, в дуэте с Монатик, и толпы поклонников – этим уже может похвастаться 28-летняя вокалистка.

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С такой популярностью Надежда Дорофеева привлекла большое внимание к своему блогу, ведь люди стремятся все больше узнать о буднях и выступлениях артистки. Однако недавнее сообщение звезды спровоцировало большое обсуждение.



Волшебная Надежда Дорофеева показала фото со съемок клипа "Глубоко", на котором она позирует перед камерой в эффектном наряде. Звезда надела желтый топ с объемными рукавами и белые лосины, через которые виднелось тело артистки.

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 13 Сер 2018 р. о 2:51 PDT

Такой довольно необычный образ и спровоцировал разговоры среди подписчиков. Пользователи сети разделились во мнении: одни одобрительно отозвались про look Надежды Дорофеевой, другие – беспощадно раскритиковали. "Плагиат на Dua Lipa", "Почему трусы видно?", "Ты что, забыла юбку надеть?", "Что за мода? Люблю Надю, но эти рейтузы...", "Очень нравится Надя, но ее наряд просто ужас", "Я этого наряда никогда не пойму", – написали пользователи сети.