Что задумал Путин с Курилами и при чем здесь Крым: объяснение экс-депутата Госдумы

Глава Кремля Владимир Путин хочет, чтобы Япония помогла ему ослабить западные санкции. Ради этого он готов пожертвовать двумя из четырех подконтрольных России Курильскими островами.

Об этом заявил российский оппозиционный политик Илья Пономарев, пишет "Обозреватель".

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По его словам, Кремлю будет очень непросто добиться дружбы с Токио.

Политик отметил, что для Путина мнение простых россиян о передаче островов не имеет значения. Эксперт считает, что для этого есть пропаганда Кремля на российском телевидении. Там "объяснят людям, что речь идет о двух скалах, которые не имеют принципиального значения и на которых никто не живет".

Эти два острова имеют значение только потоками миграции рыбы. Эта скала – как в Украине был спорный с Румынией остров Змеиный, который имел значение только для территориальных вод, чтобы потом добывать там нефть и газ. Для России это то же самое. Никто там не живет, военного значения не имеет, но земля лишней не бывает,

– сказал экс-депутат Госдумы.

Он отмечает, что исторически вопрос может быть решен компромиссом. Так, из четырех островов два маленьких отдадут Японии, а два больших останутся за Россией.

"Вопрос в том, что Путин хочет что-то выторговать за это, он хочет иметь Японию союзником против западных санкций", – подчеркнул он.

Российский политик считает, что Япония не признает аннексированный Крым российским, чтобы не обострять собственные территориальные споры с Китаем. Однако эксперт отмечает – "прорвать санкционную блокаду" японцы могут.

Думаю, что вокруг этого ведется торговля. Но здесь все накладывается на чисто японский национальный характер,

– отметил он.

К слову, ранее эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозева заявил, что в Кремле рассматривают возможность еще одного "референдума" – на этот раз на Курильских островах. Цель этого так называемого референдума – легитимизация аннексии Крыма и перезагрузка отношений с Западом.

В чем суть конфликта Японии и России?

Четыре острова Курильской гряды, а именно Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, аннексированы Советским Союзом после Второй мировой. После войны они были инкорпорированы в состав Южнокурильского района Сахалинской области. Япония не признает российского суверенитета над островами и считает их своими.



Четыре ближайшие к Японии острова страна пытается вернуть



В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор до сих пор не подписан. После распада СССР спор о принадлежности островов вспыхнул с новой силой. Разрешение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Недавно она разместила на Курильских островах дополнительную армейскую дивизию, что возмутило Японию.



14 ноября 2018 года на встрече лидеров России и Японии якобы договорились вернуться к обсуждению условий меморандума 1956 г., по которому Москва якобы соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.

О чем говорилось в русско-японской декларации 1956 года?

В соответствии с тем документом, СССР и Япония заявляли о прекращении состояния войны между двумя государствами, которое существовало после Второй мировой, а также о восстановлении дипломатических отношений. Кроме того, в декларации предполагалось, что советская власть согласится отдать Японии два спорных острова на Курилах из четырех – Шикотан и группу островов Хабомаи.



Заметим, что это стало бы шагом на встречу для подписания полноценного мирного соглашения, однако в ответ на подписание японо-американского договора о безопасности 1960 года, СССР аннулировал свои обязательства о передаче островов. С тех пор, между Москвой и Токио до сих пор не было принято никаких мирных договоров.