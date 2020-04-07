Карантин 2020: что запретили вывозить из Украины и почему

Во время карантина в Украине ощутился дефицит определенных товаров, на часть из которых ритейлеры искусственно поднимали цены. В целях борьбы с COVID-19 власть постепенно вводит определенные ограничения на экспорт.

Большинство ограничений ввели именно для борьбы с коронавирусом. Это медицинские средства защиты, оборудование и этиловый спирт. Однако недавно ограничения коснулись и продуктов, а именно гречки. Правительство наблюдает за ситуацией. Пока вводить больше ограничений на экспорт из-за карантина не планируют, но при необходимости это сделают.

Гречка

До 1 июля запретили экспортировать гречку.

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В начале карантина с половины до конца марта в Украине наблюдался ажиотаж на покупку продуктов среди населения. Из-за этого цены на некоторые продукты (особенно овощи) выросли. Причины разные: повышенный спрос, проблемы с логистикой или обычная спекуляция.

Гречку украинцы тоже активно скупали, но в начале апреля ажиотаж все же упал (на 17%), и украинские супермаркеты пополнили свои запасы. Так, гречки состоянием на 1 апреля в киевских супермаркетах было на 36% больше, чем неделей ранее.



Как выросли запасы продуктов в магазинах / Инфографика Минэкономики

Почему запретили экспорт гречки? Это временная мера, чтобы защитить внутренний рынок, объясняют в правительстве. Такие же меры ввели Беларусь, Россия и Казахстан. А именно эти страны поставляют гречку в Украину. Поэтому украинская власть будет вести переговоры со странами-экспортерами о снятии ограничений. Пока нет дефицита гречки, но из-за повышенного спроса в Минэкономики призвали аграриев увеличивать посевные площади под гречку.

Вчера (2 апреля – 24 канал) я уже провел беседы с коллегами из Беларуси и Казахстана, мы будем вести диалог по нормализации торговли между нами. Тем временем запрет экспорта это также сигнал для внутреннего рынка – мы проходим период увеличенного спроса, что может нарушить нормальное функционирование рынка. В условиях запрета экспорта переработчики и сети должны понять, что рынок формируют только они и они имеют все возможности для нормального снабжения гречкой потребителей,

– написал в Facebook заместитель министра Тарас Качка.

В конце марта Антимонопольный комитет сообщал, что гречка подорожала на 50%.

Этиловый спирт

До 1 июня запретили экспортировать этиловый спирт. Это также касается других дистиллятов, кроме биоэтанола и напитков, полученных путем перегонки. В правительстве отмечают, что запрет могут продлить.

Почему запретили вывозить спирт? Этиловый спирт необходим для борьбы с распространением COVID-19. Из него производят антисептические средства, которые убивают вирус во внешней среде. Таким образом, спиртом будут обеспечены, в первую очередь, потребности медицинской системы. В частности, отечественные медицинские предприятия и производители антисептических средств.

Посты контроля на выездах с предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль куда и кому отгружается спирт,

– прокомментировал премьер Денис Шмыгаль.

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Ранее, еще до принятия решения Кабмином, государственное предприятие Укрспирт прекратило экспорт.

Из-за пандемии коронавируса мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и извне. Поэтому мы решили приостановить экспорт спирта. Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины,

— заявил глава компании Сергей Блескун.

Предприятие также упростило механизм покупки спирта объемом до тысячи литров за квартал.

В рамках антикризисного закона предусмотрены специальные послабления для предприятий, которые осуществляют производство этилового спирта, который используют для дезинфекции.

Медицинские средства и оборудование

До 1 июня запретили вывозить из Украины товары противоэпидемического значения, сообщается на Правительственном портале.

Это касается:

водонепроницаемый лабораторный костюм;

перчатки из других полимерных материалов;

перчатки медицинские нестерильные нитриловые неталькированные;

перчатки неопудренные из нитрила;

халат изоляционный медицинский одноразовый;

медицинские маски (хирургические);

очки защитные;

щиток защитный;

респиратор класса защиты не ниже FFP2.



Медицинские средства на таможне / Фото: Yonhap

Мы осознаем, что меры безопасности могут нести негативные экономические последствия, и надеемся, что совместными усилиями преодолеем все риски и сможем снять этот запрет раньше установленного срока и минимизировать негативное влияние на экономику и международную торговлю,

– рассказывает Тарас Качка.

В Украине таможенники неоднократно выявляли попытки незаконного вывоза указанных товаров. К примеру, 2,5 тонны масок нашли в Борисполе. Их хотели вывезти в Китай, Италию и Францию, а через украинско-польскую границу пытались вывезти 50 тысяч респираторных масок.

Вместе с этим Украина отменила уплату таможенной пошлины и НДС на лекарственные средства, медицинские изделия и медицинское оборудование, предназначенные для борьбы с COVID-19. Такие льготы будут действовать до последнего числа месяца, в котором закончится карантин.

На что обещают не вводить запреты для экспорта?

На важные для украинской экономики экспортные товары запрет вводиться не будет. Об этом заверил торговый представитель Украины Тарас Качка во время видеоконференции Украинского клуба аграрного бизнеса, передает УНИАН.

Что касается мяса птицы, зерна, масла и других товаров, в которых Украина является лидером экспорта в мире, такой запрет вводиться не будет ни при каких обстоятельствах,

– рассказывает Тарас Качка.

Что говорят о запрете экспорта в мире? ВОЗ, ВТО и другие мировые организации призвали страны не запрещать экспорт, так как это приведет к голоду. В организациях отмечают важность сохранения продовольственных цепей. Отмечают, что из-за таких действий в первую очередь будут страдать бедные страны. Добавляют, что запрет в конечном итоге приведет к повышению цен и дефициту товаров, а не к продовольственной безопасности, как того желают страны.

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Карантин в Украине: коротко

По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировано 1 462 случая заболевания COVID-19.

С 12 марта в Украине ввели карантин. Предварительно он продолжится до 24 апреля, но его планируют продлить.

Предварительно он продолжится до 24 апреля, но его планируют продлить. С 16 марта закрыты границы для иностранцев, а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа-, автобусные междугородные пассажирские перевозки.

для иностранцев, а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа-, автобусные междугородные пассажирские перевозки. С 6 апреля в Украине ввели более жесткие правила карантина.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала