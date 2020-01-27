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      Что заставит Россию пойти на переговоры с Украиной: мнение экс-главы правительства Крыма

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      Засуха в Крыму / ua.news

      Президент России Владимир Путин категорически отказывается обсуждать статус оккупированного Крыма. Однако последние годы на полуострове существуют серьезные проблемы с нехваткой питьевой воды. Это может стать важным козырем Украины в противостоянии с Россией.

      Такое мнение высказал бывший глава Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын, передает "Обозреватель". Он отметил, что проблема с питьевой водой в Крыму – единственное, что может заставить Кремль пойти на переговоры.

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      Единственная проблема, с которой они будут вынуждены говорить по Крыму всегда – это проблема водоснабжения. Они могут строить мосты, давать электроэнергию, добывать наш газ на шельфе Черного моря. Но они никогда не решат проблему водоснабжения в Крыму без днепровской воды Северо-Крымского канала,
      – подчеркнул Куницын.

      Северо-Крымский канал – это 100-метровое русло. По нему до середины ноября в Крым подавались миллиарды кубометров воды. Ее поднимали и перекачивали 52 насосных станции. С ноября по март канал останавливался, там делались ремонтные и строительные работы, его одевали в бетонное русло. Однако в 2014 году после аннексии Украина перекрыла канал и остановила поставки пресной воды на полуостров.

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      Куницын также рассказал, что в Крыму нет таких запасов питьевой воды, чтобы обеспечить 2,5 миллиона местных жителей. За годы оккупации россияне использовали все ее запасы.

      "За счет того, что десятки тысяч скважин сделали и вытащили из водоносных горизонтов то, что оставалось, они эти годы продержались... Севастополь еще как-то себя может обеспечить за счет Чернореченского водохранилища. В Ялте и Алуште – горы, на Ай-Петри бывет снег. Но в этом году засушливый сезон, не откуда брать воду, чтобы перебрасывать в водохранилища", – отметил он.

      Экс-глава Совета министров Крыма пояснил, что Северо-Крымский канал, по сути, уже разрушен. Чтобы построить новый канал в Крым, поставлять туда пресную воду, нужны огромные средства, которых у России нет.

      Поэтому я убежден, что единственный вопрос по Крыму, относительно которого Россия будет говорить – это вода. А за воду в Крыму они могут подвинуться во многих вопросах, в том числе и по Донбассу. Вода в Крым – это ахиллесова пята для России. Им ее неоткуда взять, кроме как из Днепра. Это серьезный козырь для Украины – один из немногих,
      – подытожил Куницын.

      Насколько серьезны в Крыму проблемы с водой?

      Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После российской аннексии в 2014 году поставки прекратили.

      Украинская власть отмечает, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму является катастрофическим. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за недостатка воды.

      • Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.
      • В 2019 году в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро.
      • Из-за недостатка пресной воды грунты на полуострове стали засолены и неплодородны.
      • Оккупанты пытаются бурить землю в поисках воды, но пока это приводит лишь к еще большему засолению земель.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Путин Украина – Россия Экология Новости Крыма Аннексия Крыма
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