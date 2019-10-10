Что Зеленский в разговоре с Трампом имел в виду под "Рябошапка – на 100% мой человек"

Во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил, что новоиспеченный прокурор Руслан Рябошапка – на 100% его человек. Как пояснил украинский гарант, он имел в виду, что это действительно человек – его команды.

Во время пресс-марафона Владимир Зеленский рассказал, что он говорил во время встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

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Что я на самом деле сказал. Я сказал, что пришла новая команда. Новая команда является молодой. И мы имеем нового человека в Генпрокуратуре – нового генпрокурора. Мы будем открытыми и честными на 100%, и он является моем человеком. Я имел в виду, что это человек моей команды, не человек, похожий на бывших генпрокуроров. Это новый человек, и он на 100% является честным. Поэтому мы готовы к сотрудничеству украинского и американского генпрокуроров,

– отметил президент Украины.

Он отметил, что готов рассматривать эту историю, только в соответствии с международным правом.

В конце сентября Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. Во время встречи журналисты обратили внимание на момент в стенограмме разговора Трампа и Зеленского от 25 июля 2019 года, обнародованной накануне. В документе украинский гарант говорит о Рябошапке как о "100% своем человеке".

Рябошапка – мой человек, но не моя собственность. Вся моя команда – это мои люди. Мы прошли определенный путь избирательной кампании вместе. Я верю в Рябошапку, он должен поднимать все дела,

– категорически ответил на это Зеленский.

Что известно об украинском скандале в США: коротко

Он возник после того, как один американский разведчик написал жалобу по вышеупомянутому телефонному разговору Зеленского и Трампа. Американские СМИ со ссылкой на эту жалобу утверждали, Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. В этом деле фигурирует Хантер Байден, сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена.

Компания Burisma принадлежит бывшему министру экологии при Януковиче – Николаю Злочевскому. На экс-чиновника подали в розыск из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа. С 2014 года Хантер Байден находился в руководстве Burisma.

Поэтому, в США считают, что расследование дела является вмешательством в президентскую гонку и может негативно повлиять на рейтинг Байдена. Кроме того, из-за скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

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О чем говорится в жалобе разведчика по разговору Трампа и Зеленского

Полный текст этой жалобы было опубликовано 26 сентября. Здесь говорится, что Трамп во время разговора с Зеленским просил:

– инициировать или продолжить расследование деятельности в Украине экс-вицепрезидента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена;

– помочь в предполагаемом раскрытии, что подозрения о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году было инициировано из Украины, с конкретной просьбой;

– встретиться или поговорить с двумя лицами, которых президент открыто называет своими личными представителями по этим вопросам, господином Рудольфом Джулиани и генпрокурором Барром, которых президент Трамп несколько раз упоминал.

О чем на самом деле говорилось во время разговора Трампа и Зеленского

Согласно стенограмме разговора, который опубликовал Белый дом 25 сентября, Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена. Также американский лидер подчеркнул, что сегодня расследование против сына Байдена прекращено. Поэтому, предложил украинскому президенту сотрудничать с генеральным прокурором США Уильямом Барром и адвокатом Руди Джулиани. В завершение Трамп попросил Зеленского рассмотреть этот "ужасный" вопрос. Зеленский, со своей стороны, отметил, что новый генпрокурор Украины будет "на 100% его человеком" и займется изучением этого дела.