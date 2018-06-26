Что ждет Турцию в случае покупки С-400 у России: резкий ответ США

США пригрозили, что введут санкции против Турции, если власть страны совершит покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 у России.

Как информирует Reuters, такое заявление сделал помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

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По его словам, речь идет о расширении списка санкций в рамках закона "О противодействии противникам США с помощью санкций (CAATSA)". Этот закон направлен на наказание компаний, которые ведут дело с российской оборонной промышленностью.

Он добавил, что администрация Дональда Трампа может на законных основаниях отказать Турции в покупке военных самолетов F-35, даже если это будет нужно, без согласия Конгресса США.