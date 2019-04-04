01:51
4 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как Путин становится античным героем. Особое Prado для россиян
      Вєсті Кремля
      22:14, 3 апреля
      Вести.UA: Как Порошенко вытягивает свой рейтинг. Телефонная проблема Ляшко
      Вєсті.UA
      20:12, 3 апреля
      Заоблачные счета: о каких махинациях "Киевтеплоэнерго" должен знать каждый
      ЦРУ
      09:00, 3 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Секретные объекты
      Згадати все
      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Что значит прибытие кораблей НАТО в Одессу: заявление Полторака

      61 Читати новину українською
      Канадский фрегат "Торонто" в порту "Одессы"
      Канадский фрегат "Торонто" в порту "Одессы" / Facebook-страница спикера Степана Полторак

      Заход кораблей НАТО в порт Одессы было запланирован давно. Их пребывание в Украине демонстрирует реальную помощь со стороны Альянса по обеспечению безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе. Главная же цель визита – проведение совместной подготовки и проведение учений по плану стран-партнеров.

      1 апреля в Одессу прибыли военные корабли НАТО – в частности, канадское судно "Торонто" и испанский фрегат "Санта-Мария".

      Читайте также: НАТО планирует усилить военное присутствие в Черном море из-за агрессии РФ

      "Фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток", – отмечали тогда в посольстве Канады в Украине.

      Как отметил министр обороны Степан Полторак, прибытие кораблей НАТО в Одессу состоялось накануне 70-й годовщины со дня подписания Североатлантического договора.

      "Пребывание кораблей ВМС НАТО в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса нашей стране в обеспечении безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе, и это сейчас очень важно для нас", – подчеркнул он.

      По словам главы Минобороны, этот заход кораблей был предусмотрен в программе сотрудничества между Украиной и НАТО.

      Главная цель его – проведение совместной подготовки и проведение учений по плану стран-партнеров. В то время, когда ситуация в Черном и Азовском морях чрезвычайно опасна, такая мера является сигналом настоящей поддержки Украины, является сигналом поддержки ВМС ВС Украины в процессе их реформирования. Это очень важный шаг со стороны наших партнеров по организации взаимодействия: для того, чтобы достичь критериев Альянса,
      – отметил чиновник.

      В то же время Полторак добавил, что Украине следует приобрести максимальную совместимость при выполнении боевых задач. Именно эти вопросы ВСУ и отрабатывать должным образом.

      Два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море еще в конце марта. В России же на это сразу отреагировали, начав за ними слежку. Впоследствии в НАТО заверили, что заход кораблей в Одессу был запланирован давно, и он никак не связан с выборами президента, прошедшими 31 марта. Также в Североатлантическом альянсе анонсировали совместные учения с военными украинских ВМС. Кроме того, капитаны судов во время пребывания в Одессе должны провести встречу с военными Вооруженных сил Украины и работу с моряками ВМС.

      Вторая постоянная военно-морская группа НАТО сейчас проводит патрулирование в Черном море накануне учений "Морской щит 2019" (Sea Shield 2019). Эти маневры были запланированы давно. Это ежегодные учения, проводимые Румынией. Ни патрули, ни маневры не связаны с событиями в Украине. Три союзные страны граничат с Черным морем, и НАТО регулярно проводит учения и операции на Черном море, чтобы поддерживать надежный уровень сдерживания и готовности,
      рассказывал официальный представитель НАТО.

      Что известно о испанском фрегате "Санта-Мария"? Он является первым из шести испанских фрегатов одноименного типа, построила его компания Bazan на основе очень удачных американских фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Принят в состав испанских ВМС в октябре 1986 года.

      Длина корабля – 139 метров, ширина – 14,3, осадка – 8,6 метров. Водоизмещение составляет около 4000 тонн. Разгоняется до 30 узлов. На борту установлено разное артиллерийское, торпедное и зенитное вооружение, а также – противокорабельные ракеты Harpoon. Авиационное вооружение – вертолет SH-60 Seahawk.

      Фрегат, Санта-Марія, Одеса, Полторак, НАТО, кораблі
      Испанский фрегат "Санта-Мария"

      Что известно о фрегате "Торонто"? Этот корабль стал четвертым канадским фрегатом типа "Галифакс", он был принят в состав ВМС Канады в июле 1993 года. Полное водоизмещение – около 5000 тонн, длина – 134 метра, ширина – 6,5, осадка – 7,1 метра. Скорость составляет около 30 узлов. На борту размещены артиллерийское, торпедное и ракетное вооружение. Авиация – вертолет Sikorsky SH-148.

      Фрегат, Санта-Марія, Одеса, Полторак, НАТО, кораблі
      Канадский фрегат "Торонто" 

      blog_ava
      Это будет шоу, – Аласания о вызове Порошенко Зеленским на дебаты на "Олимпийском"
      3 апреля
      1622
      Теги: Новости Украины Новости политики Міністерство оборони України Степан Полторак Новости Одессы НАТО Водный транспорт
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выборы в Украине: в чем проявляется сходство с США и Европой
      сегодня , 00:00 Выборы в Украине: в чем проявляется сходство с США и Европой
      Іван Яковина 88
      Главные новости 3 апреля: Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, цену на газ снизили
      3 апреля , 22:58 Главные новости 3 апреля: Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, цену на газ снизили
      605
      Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      3 апреля , 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      Женя Котик 1082
      Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      3 апреля , 17:41 Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      Блог Соцмережі 6595
      4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      3 апреля , 17:01 4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      Фундація DEJURE 1016
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Гройсман приказал срочно восстановить подачу горячей воды
       23 апреля 2016 , 15:16
      "Не могу сказать, что Россия – агрессор". Экс-игрок сборной Украины – о войне на Донбассе и обвинениях в сепаратизме
       29 октября 2018 , 17:36
      Южанина: продлевать действие законов о льготном растаможивании "евроблях" никто не будет
       31 января , 10:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук