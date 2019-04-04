Что значит прибытие кораблей НАТО в Одессу: заявление Полторака

Заход кораблей НАТО в порт Одессы было запланирован давно. Их пребывание в Украине демонстрирует реальную помощь со стороны Альянса по обеспечению безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе. Главная же цель визита – проведение совместной подготовки и проведение учений по плану стран-партнеров.

1 апреля в Одессу прибыли военные корабли НАТО – в частности, канадское судно "Торонто" и испанский фрегат "Санта-Мария".

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"Фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток", – отмечали тогда в посольстве Канады в Украине.

Как отметил министр обороны Степан Полторак, прибытие кораблей НАТО в Одессу состоялось накануне 70-й годовщины со дня подписания Североатлантического договора.

"Пребывание кораблей ВМС НАТО в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса нашей стране в обеспечении безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе, и это сейчас очень важно для нас", – подчеркнул он.

По словам главы Минобороны, этот заход кораблей был предусмотрен в программе сотрудничества между Украиной и НАТО.

Главная цель его – проведение совместной подготовки и проведение учений по плану стран-партнеров. В то время, когда ситуация в Черном и Азовском морях чрезвычайно опасна, такая мера является сигналом настоящей поддержки Украины, является сигналом поддержки ВМС ВС Украины в процессе их реформирования. Это очень важный шаг со стороны наших партнеров по организации взаимодействия: для того, чтобы достичь критериев Альянса,

– отметил чиновник.

В то же время Полторак добавил, что Украине следует приобрести максимальную совместимость при выполнении боевых задач. Именно эти вопросы ВСУ и отрабатывать должным образом.

Два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море еще в конце марта. В России же на это сразу отреагировали, начав за ними слежку. Впоследствии в НАТО заверили, что заход кораблей в Одессу был запланирован давно, и он никак не связан с выборами президента, прошедшими 31 марта. Также в Североатлантическом альянсе анонсировали совместные учения с военными украинских ВМС. Кроме того, капитаны судов во время пребывания в Одессе должны провести встречу с военными Вооруженных сил Украины и работу с моряками ВМС.

Вторая постоянная военно-морская группа НАТО сейчас проводит патрулирование в Черном море накануне учений "Морской щит 2019" (Sea Shield 2019). Эти маневры были запланированы давно. Это ежегодные учения, проводимые Румынией. Ни патрули, ни маневры не связаны с событиями в Украине. Три союзные страны граничат с Черным морем, и НАТО регулярно проводит учения и операции на Черном море, чтобы поддерживать надежный уровень сдерживания и готовности,

– рассказывал официальный представитель НАТО.

Что известно о испанском фрегате "Санта-Мария"? Он является первым из шести испанских фрегатов одноименного типа, построила его компания Bazan на основе очень удачных американских фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Принят в состав испанских ВМС в октябре 1986 года.

Длина корабля – 139 метров, ширина – 14,3, осадка – 8,6 метров. Водоизмещение составляет около 4000 тонн. Разгоняется до 30 узлов. На борту установлено разное артиллерийское, торпедное и зенитное вооружение, а также – противокорабельные ракеты Harpoon. Авиационное вооружение – вертолет SH-60 Seahawk.



Испанский фрегат "Санта-Мария"

Что известно о фрегате "Торонто"? Этот корабль стал четвертым канадским фрегатом типа "Галифакс", он был принят в состав ВМС Канады в июле 1993 года. Полное водоизмещение – около 5000 тонн, длина – 134 метра, ширина – 6,5, осадка – 7,1 метра. Скорость составляет около 30 узлов. На борту размещены артиллерийское, торпедное и ракетное вооружение. Авиация – вертолет Sikorsky SH-148.



Канадский фрегат "Торонто"